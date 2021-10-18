Kış soğuğu yavaş yavaş kendisini göstermeye başladı. Kimi evlerde ısınmak için peteklerin yakılmaya başlandı. Ancak havaların soğumasına rağmen apartmanda petek yakmayan komşuların durumu tartışmalara konu oluyor. Kendisi petek yakarken üst komşusunun veya alt komşusunun petek yakmaması nedeniyle başlayan tartışmalarda kim haklı? Petekleri yakmayan komşuya dava açılır mı? Kışın apartmanda petek yakmak zorunlu mu? Kombi yakmayan komşu dava edilir mi?

Kış soğuğu yavaş yavaş kendisini göstermeye başladı. Kimi evlerde ısınmak için peteklerin yakılmaya başlandı. Ancak havaların soğumasına rağmen apartmanda petek yakmayan komşuların durumu tartışmalara konu oluyor. Kendisi petek yakarken üst komşusunun veya alt komşusunun petek yakmaması nedeniyle başlayan tartışmalarda kim haklı? Petekleri yakmayan komşuya dava açılır mı? Kışın apartmanda petek yakmak zorunlu mu? Kombi yakmayan komşu dava edilir mi?

Sonbahar'ın ılık havası yavaş yavaş yerini kış aylarının serin havasına bırakıyor. Bazı evlerde ısınmak için kombiler şimdiden yakılmaya başlandı bile. Doğalgaz faturasının kabarık gelmesini istemeyen apartman sakinleri bazen tüm kışı doğalgaz açmadan geçiriyor. Alt katta ve üst katta doğalgaz yakılmasından ötürü evi çok da serin olmayanlar doğalgaz yakmayı tercih etmiyor. Peki bu durumda kombiyi yakmayan daire kullanıcılarına dava açılır mı? Petekleri yakmayan komşuya dava açılır mı? Kışın apartmanda petek yakmak zorunlu mu? TED Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Akipek bu sorulara yanıt verdi.

Petekleri yakmayan komşuya dava açılır mı?

Her şehirde il hıfzıssıhha kurullarının halk sağlığının korunması amacıyla dış ortam sıcaklığı belli bir derecenin altına düşünce ısıtma sistemlerinin çalıştırılması kararını aldığını hatırlatan Akipek, bu sıcaklığın genellikle 15 derece olarak belirlendiğini söyledi.

Akipek, bir kat malikinin kaloriferi yakmayarak yan, alt ve üst komşusu sayesinde ısınmasının doğruluk ve dürüstlük kurallarına aykırı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Bu durumda kaloriferi yakmayan kişi, komşusunun daha fazla yakmasına sebebiyet veriyor. Bu kişi, Kat Mülkiyeti Kanunu açısından komşuluk ilişkileri bakımından komşularına zarar veriyor duruma düşüyor. Yine kanunun 33'üncü maddesi gereği kaloriferi yakan komşu, ana taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteyebiliyor.

Burada kat maliki, 'Benim komşum kaloriferini hiç yakmıyor, bundan dolayı daha fazla yakmak durumunda kalıyorum. Benim sayemde o ısınıyor, buna müdahale edin.' diyebiliyor. Hakim de komşunun konutunu mevsim koşullarına uygun kullanmadığına karar verip, yaptığını sonlandırmasını isteyebilir. Hakim, talep halinde, komşu maddi zarara uğramışsa bu maddi zararın tazminine karar verebilir. Normalde aylık 500 liralık ısıtma gideri olan bir kişi, 700 lira yakmak zorunda kaldıysa bu zararın tazminini isteyebilir."

Kışın apartmanda petek yakmak zorunlu mu?

Tesis Yöneticileri Federasyonu Başkanı Yahya Sağır da ısı pay ölçer kullanan konutlara ilişkin, "Merkezi ısıtma sistemli, ısı pay ölçerli konutlarda, kış sezonunda sıcaklığın 15 derecenin altına düşmesi halinde kaloriferlerin yakılması zorunlu. Bağımsız bölümler boş dahi olsa bu zorunluluk var. Sıcaklığın 15 derecenin üzerine çıkması halinde de ısıtma sistemlerinin kapatılması gerekiyor. Bu husus, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ısı pay ölçerlere ilişkin mevzuatıyla düzenleniyor" dedi. Uygulamaya uyulmaması halinde cezai işlemin gündeme gelebileceğine dikkati çeken Sağır, "Vanasını kapatanlara, faturalardaki ortalama tüketim bedeline göre cezai işlem uygulanıyor. Yani kaloriferi yakmayanlar da yakmadığı halde bu bedeli ödemek durumunda kalacak" diye konuştu.

Merkezi ısıtma sistemi nedir?

Merkezi ısıtma sistemi, bir bina içindeki birçok mahalin sıcaklığını sağlar ve isteğe bağlı olarak, iç mekanları hem soğutabilen hem de ısıtabilen sistemdir. Kullanım sıcak suyu tek bir ana ısı kaynağında ısıtılır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.