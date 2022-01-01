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TIMETURK / GENEL / Perihan Savaş kimdir?

Perihan Savaş kimdir?

Dün akşam O Ses Türkiye Yılbaşı özel programına katılan Perihan Savaş ‘ın hayatına dair detaylar seyirciler tarafından merak konusu haline geldi. Peki, Perihan Savaş kimdir ve kaç yaşında?

3 Saat Önce
2022-01-01 14:23:12
Perihan Savaş kimdir?

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Perihan Savaş, son olarak El Kızı dizisinde Cavidan Bozdağlı karakteriyle ekranlara gelmişti. TV 8 kanalında yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı özel programına katılan Perihan Savaş, performansıyla hayran bırakırken, '30 yıldır sahneden şarkı söylemiyordum' itirafında bulundu. Sanatçının hayatı ve rol aldığı yapımlar seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte merak edilen haberin detayı…

Perihan Savaş kimdir ve kaç yaşında?

Perihan Savaş, 14 Haziran 1957 İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Sürmenelidir. Perihan Savaş ortaokul mezunu olup, eğitimini ortaokul bitiminde sonlandırmıştır. Beş yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatrosu çocuk bölümünde ilk rolünü oynadı. Sanatçı on üç yaşındayken 1968 yılında, askerî okulda okuyan yirmi iki yaşındaki bir gençle nişanlanmış, 6-7 ay süren bir evlilik döneminden sonra eşinden ayrılmıştır. 1970 yılına kadar tiyatro çalışmaları yaparak, “Küçük Prenses, Romeo-Jüliyet, Kibarlık Budalası” gibi birçok oyunda yer aldı. 1971'de “Şehzade Simbad Kaf Dağında” adlı filmde ufak bir rol aldı. 1972'de “Korkusuz Beşler” filmiyle başrole yükselerek sinemaya geçti.

Savaş, daha sonra, İbrahim Tatlıses ile 1979 yılında Kara Yazma filminde tanıştı ve birliktelikleri başladı. 9 Ağustos 1984 tarihli gazetelerde yer alan haberlere göre Tatlıses'in Perihan Savaş'ı dövmesinden dolayı karakolluk olmuşlar ve bu ilişkisini bitirmiştir. İbrahim Tatlıses ile olan birlikteliğinden Melek Zübeyde adında bir kızı oldu. Perihan Savaş, sonra 1 Haziran 1987 yılında Yılmaz Zafer'le evlenmiştir. O evlilikten de Savaş Zafer adında oğlu oldu. Sanatçı, eşi Yılmaz Zafer'le birlikte Yönetim Film ve Reklamcılık Şirketini kurdular. İlki 1994 Nisan ayında iki kalp krizi geçirerek uzun süre bakıma muhtaç şekilde yaşayan eşi Yılmaz Zafer'e, öldüğü 9 Kasım 1995 gününe kadar hastalığı süresince iyi bakarak örnek bir davranış sergilemiştir.

Perihan Savaş 2011 yılında 56 yaşındayken, işadamı ve Galatasaray'ın eski yönetim kurulu üyesi Derya Taşdelenler ile evlenme kararı almıştı. Ancak bilinmeyen nedenlerden dolayı bu evlilik gerçekleşmemişti.

Perihan Savaş'ın rol aldığı yapımlar nelerdir?

  1. Sırat – 2011
    2. Gazi – 2008
    3. Eksik Etek – 2007
    4. İstiklal: Söğütlü Hacer Ana – 2007
    5. Şarkılar Susmasın – 2006
    6. Eve Dönüş – 2006
    7. Yaprak Dökümü – 2006
    8. Kameranın Ardındaki Kadın: Bilge Olgaç – 2005
    9. Yanık Koza – 2005
    10. Harput Güneşi – 2004
    11. Çalınan Ceset – 2004
    12. Gece Yürüyüşü – 2004
    13. Fırtına Hayatlar – 2004
    14. Umutların Ötesi – 2003
    15. Evlat – 2003
    16. Yalanın Batsın – 2002
    17. Kardelen – 2002
    18. Sultan – 2001
    19. Gelinlik Kız – 2000
    20. El Kızı – 2000
    21. Karakolda Ayna Var – 2000
    22. Ana Kuzusu – 2000
    23. Kimyacı – 2000
    24. Savunma – 2000
    25. Köpekler Adası – 1996
    26. Sevda Kondu – 1996
    27. Gökkuşağı – 1995
    28. Sevdaların Ölümü – 1992
    29. Mahallenin Muhtarları – 1992
    30. Acılar Ve Arzular – 1991
    31. Yarına Gülümsemek – 1991
    32. Kiralık Anne – 1990
    33. Oy Bebek – 1990
    34. Zulüm Treni – 1989
    35. Bekleyiş – 1989
    36. Karılar Koğuşu – 1989
    37. Minyeli Abdullah – 1989
    38. Yaşarken Ölmek – 1988
    39. Arka Evin İnsanları – 1988
    40. Sapık Kadın – 1988
    41. Cennet Gözlüm – 1987
    42. Arkadaşım Ve Ben – 1987
    43. Sis – 1987
    44. Toprağın Gelini – 1987
    45. Yarınsız Adam – 1987
    46. İpekçe – 1987
    47. Su – 1986
    48. Aşk Ve Kin – 1986
    49. Hastahane – 1986
    50. Bir Daha Umut – 1986
    51. Kırlangıç Fırtınası – 1985
    52. Alkol – 1985
    53. Sosyete Şaban – 1985
    54. Keriz – 1985
    55. Güneş Doğarken – 1984
    56. Kaşık Düşmanı – 1984
    57. Yalan – 1982
    58. Seni Yakacaklar – 1981
    59. Ayrılık Kolay Değil – 1980
    60. Yarabbim – 1980
    61. Çile – 1980
    62. Vah Başımıza Gelenler – 1979
    63. Fırat – 1979
    64. Kara Çadırın Kızı – 1979
    65. Kara Yazma – 1979
    66. Yuvasız Kuşlar – 1979
    67. Köşe Kapmaca – 1979
    68. Ölüm Görevi – 1978
    69. Çilekeş – 1978
    70. Lekeli Melek – 1978
    71. Yıkılış – 1978
    72. Kılıç Bey – 1978
    73. Şeref Sözü – 1977
    74. Sevgili Oğlum – 1977
    75. Silah Arkadaşları – 1977
    76. Satılmış Adam – 1977
    77. İki Kızgın Adam – 1976
    78. Silahlara Veda – 1976
    79. Perişan – 1976
    80. Sevdalılar – 1976
    81. Analar Ölmez – 1976
    82. Deli Kız – 1975
    83. İntihar – 1975
    84. Bitirimler Sınıfı – 1975
    85. Kader Yolcuları – 1975
    86. Beş Milyoncuk Borç Verir misin – 1975
    87. Çapkın Kızlar – 1975
    88. Hostes – 1974
    89. Esir Hayat – 1974
    90. Sevmek – 1974
    91. Dertler Benim Olsun – 1974
    92. Taşralı Kız – 1974
    93. Gerçek – 1974
    94. Çılgın Arzular – 1974
    95. Evet mi Hayır mı – 1974
    96. Sensiz Yaşanmaz – 1974
    97. Zafer Kartalları – 1974
    98. Sezercik Küçük Mücahit – 1974
    99. Bedrana – 1974
    100. Gülerken Ağlayanlar – 1973
    101. Çaresizler – 1973
    102. Kızın Varsa Derdin Var – 1973
    103. Kuşçu – 1973
    104. Nefret – 1973
    105. Soğukkanlılar – 1973
    106. Yemin – 1973
    107. Yedi Evlat İki Damat – 1973
    108. Bebek Yüzlü – 1973
    109. Namus – 1972
    110. Malkoçoğlu Kurt Bey – 1972
    111. Sev Dedi Gözlerim – 1972
    112. Vur – 1972
    113. Aşka Selam Kavgaya Devam – 1972
    114. Atmaca Mehmet – 1972
    115. İyi Döverim Kötü Severim – 1972
    116. Katerina 72 – 1972
    117. Serseri Kral – 1972
    118. Para – 1972
    119. Kanlı Değirmen – 1972
    120. Korkusuz Beşler – 1972
    121. Şehzade Sinbad Kaf Dağında – 1971

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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