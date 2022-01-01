Dün akşam O Ses Türkiye Yılbaşı özel programına katılan Perihan Savaş ‘ın hayatına dair detaylar seyirciler tarafından merak konusu haline geldi. Peki, Perihan Savaş kimdir ve kaç yaşında?

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Perihan Savaş, son olarak El Kızı dizisinde Cavidan Bozdağlı karakteriyle ekranlara gelmişti. TV 8 kanalında yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı özel programına katılan Perihan Savaş, performansıyla hayran bırakırken, '30 yıldır sahneden şarkı söylemiyordum' itirafında bulundu. Sanatçının hayatı ve rol aldığı yapımlar seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte merak edilen haberin detayı…

Perihan Savaş kimdir ve kaç yaşında?

Perihan Savaş, 14 Haziran 1957 İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Sürmenelidir. Perihan Savaş ortaokul mezunu olup, eğitimini ortaokul bitiminde sonlandırmıştır. Beş yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatrosu çocuk bölümünde ilk rolünü oynadı. Sanatçı on üç yaşındayken 1968 yılında, askerî okulda okuyan yirmi iki yaşındaki bir gençle nişanlanmış, 6-7 ay süren bir evlilik döneminden sonra eşinden ayrılmıştır. 1970 yılına kadar tiyatro çalışmaları yaparak, “Küçük Prenses, Romeo-Jüliyet, Kibarlık Budalası” gibi birçok oyunda yer aldı. 1971'de “Şehzade Simbad Kaf Dağında” adlı filmde ufak bir rol aldı. 1972'de “Korkusuz Beşler” filmiyle başrole yükselerek sinemaya geçti.

Savaş, daha sonra, İbrahim Tatlıses ile 1979 yılında Kara Yazma filminde tanıştı ve birliktelikleri başladı. 9 Ağustos 1984 tarihli gazetelerde yer alan haberlere göre Tatlıses'in Perihan Savaş'ı dövmesinden dolayı karakolluk olmuşlar ve bu ilişkisini bitirmiştir. İbrahim Tatlıses ile olan birlikteliğinden Melek Zübeyde adında bir kızı oldu. Perihan Savaş, sonra 1 Haziran 1987 yılında Yılmaz Zafer'le evlenmiştir. O evlilikten de Savaş Zafer adında oğlu oldu. Sanatçı, eşi Yılmaz Zafer'le birlikte Yönetim Film ve Reklamcılık Şirketini kurdular. İlki 1994 Nisan ayında iki kalp krizi geçirerek uzun süre bakıma muhtaç şekilde yaşayan eşi Yılmaz Zafer'e, öldüğü 9 Kasım 1995 gününe kadar hastalığı süresince iyi bakarak örnek bir davranış sergilemiştir.

Perihan Savaş 2011 yılında 56 yaşındayken, işadamı ve Galatasaray'ın eski yönetim kurulu üyesi Derya Taşdelenler ile evlenme kararı almıştı. Ancak bilinmeyen nedenlerden dolayı bu evlilik gerçekleşmemişti.

Perihan Savaş'ın rol aldığı yapımlar nelerdir?

Sırat – 2011

2. Gazi – 2008

3. Eksik Etek – 2007

4. İstiklal: Söğütlü Hacer Ana – 2007

5. Şarkılar Susmasın – 2006

6. Eve Dönüş – 2006

7. Yaprak Dökümü – 2006

8. Kameranın Ardındaki Kadın: Bilge Olgaç – 2005

9. Yanık Koza – 2005

10. Harput Güneşi – 2004

11. Çalınan Ceset – 2004

12. Gece Yürüyüşü – 2004

13. Fırtına Hayatlar – 2004

14. Umutların Ötesi – 2003

15. Evlat – 2003

16. Yalanın Batsın – 2002

17. Kardelen – 2002

18. Sultan – 2001

19. Gelinlik Kız – 2000

20. El Kızı – 2000

21. Karakolda Ayna Var – 2000

22. Ana Kuzusu – 2000

23. Kimyacı – 2000

24. Savunma – 2000

25. Köpekler Adası – 1996

26. Sevda Kondu – 1996

27. Gökkuşağı – 1995

28. Sevdaların Ölümü – 1992

29. Mahallenin Muhtarları – 1992

30. Acılar Ve Arzular – 1991

31. Yarına Gülümsemek – 1991

32. Kiralık Anne – 1990

33. Oy Bebek – 1990

34. Zulüm Treni – 1989

35. Bekleyiş – 1989

36. Karılar Koğuşu – 1989

37. Minyeli Abdullah – 1989

38. Yaşarken Ölmek – 1988

39. Arka Evin İnsanları – 1988

40. Sapık Kadın – 1988

41. Cennet Gözlüm – 1987

42. Arkadaşım Ve Ben – 1987

43. Sis – 1987

44. Toprağın Gelini – 1987

45. Yarınsız Adam – 1987

46. İpekçe – 1987

47. Su – 1986

48. Aşk Ve Kin – 1986

49. Hastahane – 1986

50. Bir Daha Umut – 1986

51. Kırlangıç Fırtınası – 1985

52. Alkol – 1985

53. Sosyete Şaban – 1985

54. Keriz – 1985

55. Güneş Doğarken – 1984

56. Kaşık Düşmanı – 1984

57. Yalan – 1982

58. Seni Yakacaklar – 1981

59. Ayrılık Kolay Değil – 1980

60. Yarabbim – 1980

61. Çile – 1980

62. Vah Başımıza Gelenler – 1979

63. Fırat – 1979

64. Kara Çadırın Kızı – 1979

65. Kara Yazma – 1979

66. Yuvasız Kuşlar – 1979

67. Köşe Kapmaca – 1979

68. Ölüm Görevi – 1978

69. Çilekeş – 1978

70. Lekeli Melek – 1978

71. Yıkılış – 1978

72. Kılıç Bey – 1978

73. Şeref Sözü – 1977

74. Sevgili Oğlum – 1977

75. Silah Arkadaşları – 1977

76. Satılmış Adam – 1977

77. İki Kızgın Adam – 1976

78. Silahlara Veda – 1976

79. Perişan – 1976

80. Sevdalılar – 1976

81. Analar Ölmez – 1976

82. Deli Kız – 1975

83. İntihar – 1975

84. Bitirimler Sınıfı – 1975

85. Kader Yolcuları – 1975

86. Beş Milyoncuk Borç Verir misin – 1975

87. Çapkın Kızlar – 1975

88. Hostes – 1974

89. Esir Hayat – 1974

90. Sevmek – 1974

91. Dertler Benim Olsun – 1974

92. Taşralı Kız – 1974

93. Gerçek – 1974

94. Çılgın Arzular – 1974

95. Evet mi Hayır mı – 1974

96. Sensiz Yaşanmaz – 1974

97. Zafer Kartalları – 1974

98. Sezercik Küçük Mücahit – 1974

99. Bedrana – 1974

100. Gülerken Ağlayanlar – 1973

101. Çaresizler – 1973

102. Kızın Varsa Derdin Var – 1973

103. Kuşçu – 1973

104. Nefret – 1973

105. Soğukkanlılar – 1973

106. Yemin – 1973

107. Yedi Evlat İki Damat – 1973

108. Bebek Yüzlü – 1973

109. Namus – 1972

110. Malkoçoğlu Kurt Bey – 1972

111. Sev Dedi Gözlerim – 1972

112. Vur – 1972

113. Aşka Selam Kavgaya Devam – 1972

114. Atmaca Mehmet – 1972

115. İyi Döverim Kötü Severim – 1972

116. Katerina 72 – 1972

117. Serseri Kral – 1972

118. Para – 1972

119. Kanlı Değirmen – 1972

120. Korkusuz Beşler – 1972

121. Şehzade Sinbad Kaf Dağında – 1971

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.