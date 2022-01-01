Perihan Savaş kimdir?
Dün akşam O Ses Türkiye Yılbaşı özel programına katılan Perihan Savaş ‘ın hayatına dair detaylar seyirciler tarafından merak konusu haline geldi. Peki, Perihan Savaş kimdir ve kaç yaşında?
2022-01-01 14:23:12
Yeşilçam'ın usta sanatçısı Perihan Savaş, son olarak El Kızı dizisinde Cavidan Bozdağlı karakteriyle ekranlara gelmişti. TV 8 kanalında yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı özel programına katılan Perihan Savaş, performansıyla hayran bırakırken, '30 yıldır sahneden şarkı söylemiyordum' itirafında bulundu. Sanatçının hayatı ve rol aldığı yapımlar seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte merak edilen haberin detayı…
Perihan Savaş kimdir ve kaç yaşında?
Perihan Savaş, 14 Haziran 1957 İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Sürmenelidir. Perihan Savaş ortaokul mezunu olup, eğitimini ortaokul bitiminde sonlandırmıştır. Beş yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatrosu çocuk bölümünde ilk rolünü oynadı. Sanatçı on üç yaşındayken 1968 yılında, askerî okulda okuyan yirmi iki yaşındaki bir gençle nişanlanmış, 6-7 ay süren bir evlilik döneminden sonra eşinden ayrılmıştır. 1970 yılına kadar tiyatro çalışmaları yaparak, “Küçük Prenses, Romeo-Jüliyet, Kibarlık Budalası” gibi birçok oyunda yer aldı. 1971'de “Şehzade Simbad Kaf Dağında” adlı filmde ufak bir rol aldı. 1972'de “Korkusuz Beşler” filmiyle başrole yükselerek sinemaya geçti.
Savaş, daha sonra, İbrahim Tatlıses ile 1979 yılında Kara Yazma filminde tanıştı ve birliktelikleri başladı. 9 Ağustos 1984 tarihli gazetelerde yer alan haberlere göre Tatlıses'in Perihan Savaş'ı dövmesinden dolayı karakolluk olmuşlar ve bu ilişkisini bitirmiştir. İbrahim Tatlıses ile olan birlikteliğinden Melek Zübeyde adında bir kızı oldu. Perihan Savaş, sonra 1 Haziran 1987 yılında Yılmaz Zafer'le evlenmiştir. O evlilikten de Savaş Zafer adında oğlu oldu. Sanatçı, eşi Yılmaz Zafer'le birlikte Yönetim Film ve Reklamcılık Şirketini kurdular. İlki 1994 Nisan ayında iki kalp krizi geçirerek uzun süre bakıma muhtaç şekilde yaşayan eşi Yılmaz Zafer'e, öldüğü 9 Kasım 1995 gününe kadar hastalığı süresince iyi bakarak örnek bir davranış sergilemiştir.
Perihan Savaş 2011 yılında 56 yaşındayken, işadamı ve Galatasaray'ın eski yönetim kurulu üyesi Derya Taşdelenler ile evlenme kararı almıştı. Ancak bilinmeyen nedenlerden dolayı bu evlilik gerçekleşmemişti.
Perihan Savaş'ın rol aldığı yapımlar nelerdir?
- Sırat – 2011
2. Gazi – 2008
3. Eksik Etek – 2007
4. İstiklal: Söğütlü Hacer Ana – 2007
5. Şarkılar Susmasın – 2006
6. Eve Dönüş – 2006
7. Yaprak Dökümü – 2006
8. Kameranın Ardındaki Kadın: Bilge Olgaç – 2005
9. Yanık Koza – 2005
10. Harput Güneşi – 2004
11. Çalınan Ceset – 2004
12. Gece Yürüyüşü – 2004
13. Fırtına Hayatlar – 2004
14. Umutların Ötesi – 2003
15. Evlat – 2003
16. Yalanın Batsın – 2002
17. Kardelen – 2002
18. Sultan – 2001
19. Gelinlik Kız – 2000
20. El Kızı – 2000
21. Karakolda Ayna Var – 2000
22. Ana Kuzusu – 2000
23. Kimyacı – 2000
24. Savunma – 2000
25. Köpekler Adası – 1996
26. Sevda Kondu – 1996
27. Gökkuşağı – 1995
28. Sevdaların Ölümü – 1992
29. Mahallenin Muhtarları – 1992
30. Acılar Ve Arzular – 1991
31. Yarına Gülümsemek – 1991
32. Kiralık Anne – 1990
33. Oy Bebek – 1990
34. Zulüm Treni – 1989
35. Bekleyiş – 1989
36. Karılar Koğuşu – 1989
37. Minyeli Abdullah – 1989
38. Yaşarken Ölmek – 1988
39. Arka Evin İnsanları – 1988
40. Sapık Kadın – 1988
41. Cennet Gözlüm – 1987
42. Arkadaşım Ve Ben – 1987
43. Sis – 1987
44. Toprağın Gelini – 1987
45. Yarınsız Adam – 1987
46. İpekçe – 1987
47. Su – 1986
48. Aşk Ve Kin – 1986
49. Hastahane – 1986
50. Bir Daha Umut – 1986
51. Kırlangıç Fırtınası – 1985
52. Alkol – 1985
53. Sosyete Şaban – 1985
54. Keriz – 1985
55. Güneş Doğarken – 1984
56. Kaşık Düşmanı – 1984
57. Yalan – 1982
58. Seni Yakacaklar – 1981
59. Ayrılık Kolay Değil – 1980
60. Yarabbim – 1980
61. Çile – 1980
62. Vah Başımıza Gelenler – 1979
63. Fırat – 1979
64. Kara Çadırın Kızı – 1979
65. Kara Yazma – 1979
66. Yuvasız Kuşlar – 1979
67. Köşe Kapmaca – 1979
68. Ölüm Görevi – 1978
69. Çilekeş – 1978
70. Lekeli Melek – 1978
71. Yıkılış – 1978
72. Kılıç Bey – 1978
73. Şeref Sözü – 1977
74. Sevgili Oğlum – 1977
75. Silah Arkadaşları – 1977
76. Satılmış Adam – 1977
77. İki Kızgın Adam – 1976
78. Silahlara Veda – 1976
79. Perişan – 1976
80. Sevdalılar – 1976
81. Analar Ölmez – 1976
82. Deli Kız – 1975
83. İntihar – 1975
84. Bitirimler Sınıfı – 1975
85. Kader Yolcuları – 1975
86. Beş Milyoncuk Borç Verir misin – 1975
87. Çapkın Kızlar – 1975
88. Hostes – 1974
89. Esir Hayat – 1974
90. Sevmek – 1974
91. Dertler Benim Olsun – 1974
92. Taşralı Kız – 1974
93. Gerçek – 1974
94. Çılgın Arzular – 1974
95. Evet mi Hayır mı – 1974
96. Sensiz Yaşanmaz – 1974
97. Zafer Kartalları – 1974
98. Sezercik Küçük Mücahit – 1974
99. Bedrana – 1974
100. Gülerken Ağlayanlar – 1973
101. Çaresizler – 1973
102. Kızın Varsa Derdin Var – 1973
103. Kuşçu – 1973
104. Nefret – 1973
105. Soğukkanlılar – 1973
106. Yemin – 1973
107. Yedi Evlat İki Damat – 1973
108. Bebek Yüzlü – 1973
109. Namus – 1972
110. Malkoçoğlu Kurt Bey – 1972
111. Sev Dedi Gözlerim – 1972
112. Vur – 1972
113. Aşka Selam Kavgaya Devam – 1972
114. Atmaca Mehmet – 1972
115. İyi Döverim Kötü Severim – 1972
116. Katerina 72 – 1972
117. Serseri Kral – 1972
118. Para – 1972
119. Kanlı Değirmen – 1972
120. Korkusuz Beşler – 1972
121. Şehzade Sinbad Kaf Dağında – 1971
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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