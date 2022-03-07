Pera Palas'ta Gece Yarısı hikayesi gerçek mi? Peride gerçekte kim? Atatürk'e suikast girişimi gerçek mi? Dizi ve film platformu Netflix'in Türk yapımı dizisi Pera Palas'ta Gece Yarısı adlı dizi 3 Mart'ta tüm dünya ile aynı anda gösterime girdi. Dizi bir kaç günde milyonlarca kişi tarafından izlenerek Netflix'in en çok izlenen Türk dizileri arasına adını yazdırmayı başardı. Dizide geçen Atatürk sahneleri ise izleyenleri meraklandırdı. Peride ile Atatürk'ün suikastten kurtarılmaya çalışılmasının anlatıldığı dizinin gerçek hikayeye dayanıp dayanmadığı sorgulanmaya başladı. Peki Atatürk'e tarihte gerçekten Pera Palas'ta suikast girişiminde bulunuldu mu?

Pera Palas'ta Gece Yarısı gerçek mi? Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi hikayesi uyarlama mı? Peride gerçekte kim? Netflix'te yayınlanmaya başlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin konusu ilzeyenleri heyecanlandırdı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk sahneleri ile merak uyandıran dizinin hikayesinin gerçek olup olmadığı araştırılmaya başlandı.

Pera Palas'ta Gece Yarısı hikayesi gerçek mi?

Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi uyarlamadır. Pera Palas'ta Gece Yarısı Charles King'in “Midnight At The Pera Palace“ kitabından çevrilmiştir. Dizide yer alan karkerler ve konuların gerçek tarih ile bir ilgisi yoktur.

Peride gerçekte kim?

Peride karakeri Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Atatürk'ü suikastten kurtaran bir kişi olarak anlatılmıştı. Ancak ilerleyen bölümlerde Peride'nin öldürülmesiyle ona çok benzeyen gazeteci Esra, Peride karakterine bürünerek Atatürk'ü suikastten kurtarmaya çalışıyor. Pera Palas'ta Gece Yarıs dizisindeki Peride karakteri de gerçekte yaşamamıştır.

Pera Palas'ta Atatürk odası

Pera Palace, 1917 yılından itibaren pek çok kez Mustafa Kemal Atatürk'ü de ağırladı. Cephe dönüşlerinde adeta evi gibi kullandığı, ülke için önemli kararlar aldığı ve üst düzey misafirlerini ağırladığı 101 numaralı odası, doğumunun 100. yılı olan 1981'de Atatürk'ün şahsi eşyalarının da sergilendiği bir müze oda haline getirildi. Bu niteliği nedeniyle, Pera Palace Hotel, Jumeirah bir ‘müze-otel' konumundadır.

Atatürk'ün en sevdiği renk olan, diğer tüm evlerinde ve adına açılmış müze-evlerde de kullanılan gündoğumu rengi, ‘şafak' pembesiyle yenilenen 101 numaralı müze oda, Pera Palace Hotel, Jumeirah'nın yenilenerek açılışından itibaren müzayedelerden temin edilen yerli ve yabancı nadide Atatürk kitapları, dönemin dergileri, imzalı fotoğraf ve kartpostallar, madalyalarla daha da zenginleştirildi.

Mülk olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait Pera Palace Hotel, Jumeirah'nın üst kullanım hakları, 1 Aralık 2012 itibarıyla Demsa Group yönetimindeki Maçka Konaklama ve Otel Hizmetleri A.Ş.'ye devredildi. Demsa Group, Pera Palace Hotel, Jumeirah'nın işletmesi için, dünyanın önemli otel zincirlerinden olan Jumeirah Group'u Türkiye'ye getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Pera Palace Hotel'in gelmiş geçmiş en değerli misafiri olan Mustafa Kemal Atatürk, ismini Pera Palace Hotel'in konuk defterine ilk kez yazdığında, yıl 1917 idi. O yıldan sonra, savaş ve barış dönemlerinde defalarca Pera Palace Hotel'de kaldı Atatürk. Cephe dönüşlerinde adeta evi gibi kullandığı, ülke için önemli kararlar aldığı[netleştirme gerekli] ve üst düzey misafirlerini[kim?] ağırladığı 101 numaralı odası, doğumunun 100. yılı olan 1981'de, Atatürk'ün şahsi eşyalarının da sergilendiği bir müze oda haline getirildi.

Atatürk'ün kıyafet, şapka, ayakkabı ve gözlük gibi özel eşyalarının bulunduğu oda ziyaretçilere açıktır. Pera Palace Hotel Jumeirah, Atatürk'ün eşyalarını ve 20. yüzyılın başlarına ait kitap, dergi, halı ve madalya gibi ögeleri toplamaya devam ediyor.

Atatürk Müze Odası; her gün 11.00-12.00 ve 15.00-16.00 saatleri arasında tüm ziyaretçilere açıktır.

Pera Palas'ta Gece Yarısı oyuncuları kimler?

Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin başrolünde Esra ve Peride rollerinde Hazal Kaya yer alıyor. Hazal Kaya'ya Tansu Biçer "Ahmet" karakteri ile eşlike diyor.

Hazal Kaya - Esra/Peride

Tansu Biçer - Ahmet

Selahattin Paşalı - Halit

Engin Hepileri - Reşat

Hakan Dinçkol - Mustafa Kemal Atatürk

Yasemin Szawlowski - Sonia

James Chalmers - George

Ahmet Varlı - Dimitri

Nergis Öztürk - Eleni

Osman Albayrak - Naim Efendi

Ergün Metin - Fahrettin

Clare Louise Frost - Agatha Christie

Jordan J Gallagher - Lover