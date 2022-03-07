Peride kimdir? Peride gerçekte yaşamış mı? Tarihte Peride gerçekte Atatürk'ü kurtarmış mı? ABD merkezli dijital dizi ve film platformu Netflix'in orijinal Türk yapımı olan Para Pelas'ta Gece Yarısı adlı dizi platformun en çok izlenen dizileri arasına girmeyi başardı. Dizide geçen Peride karakteri ise izleyicileri meraklandırdı. Peride dizide Mustafa Kemal Atatürk'ü suikastten kurtarıyordu. Diziyi izleyenler Peride'nin kim olduğunu ve gerçekte yaşayıp yaşamadığını araştırmaya başladı. Peki Peride gerçekte var mı?

Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi 3 Mart günü dijital platform Netflix'te gösterime girdi. Dizi kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Hazal Kaya'nın başrolünde olduğu dizi günler içinde Netflix'in en çok izlenen dizileri arasına girmeyi başardı. Dizide bir anahtar ile eçmişe yolculuk yapan Esra'nın Atatürk'e yapılacak suikasti önlemesi anlatılıyor. Dizide suikasti durduracak olan Peride karakterinin öldürülmesi ile Esra Peride'nin yerine geçiyor ve Atatürk'e ypılması planlanan suikasti engellemeye çalışıyor. Dizide sık sık Atatük sahnelerine de yer verilirken Peride'nin gerçekte kim olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Peride kimdir?

Dizide Peride karakterine Hazal Kaya canlandırmaktadır. Hazal Kaya Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde kendisine çok benzeyen Peride'nin öldürülmesi ile onun yerine geçiyor. Peride karakteri gerçekte yaşamamıştır. Peride bir roman karakteridir ve tarih sahnesinde gerçekte yoktur.

Peride gerçekte yaşamış mı?

Atatürk'ün hayatını kurtaran Peride'nin geröekte yaşayıp yaşamadığı pek çok izleyici tarafından araştırlmaya başlandı. Peride karakteri gerçekte yaşamamıştır. Dizide Atatürk'ün hayatını kurtarıdığı anlatılan Peride tarih sahnesinde yer almamıştır. Charles King'in Pera Palasta Gece Yarısı kitabından uyarlanan dizide Peride bir roman karakteridir. Yaşananların gerçekle ve tarihi yaşanmışlıkla bir ilgisi yoktur.

Kurtuluş Savaşı öncesi Atatürk Pera Palas'ta konakladı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş savaşı mücadelesini başlatmadan önce Pera Palas Oteli'nde kaldı. 101 numaralı odada kalan Atatürk ardından Samsun'a çıkarak milli mücadelenin ateşiniyakmıştır. Mustafa Kemal Atatürk Pera Palas'ta çok kritik kararlara imza atmıştır. Kurtuluş Savaşı mücadelesinin kritik kararları Pera Palas'ta alınmıştır. Pera Palas'ta Atatürk'ün kaldığı oda müze olarak kullanılmaktadır.

Peride isminin anlamı nedir?

Peride isminin anlamı son günlerde oldukça fazla araştırılıyor. Peride ismi Türkçe değildir. Fars kökenli bir isim olan Peride, soluk ve solmuş anlamına gelir.

Pera Palas'ta Gece Yarısı hakkında

Pera Palas'ta Gece Yarısı, 3 Mart 2022'de yayına girecek olan, yönetmen koltuğuna Emre Şahin'in oturduğu, senaryosunu Elif Usman'ın kaleme aldığı, tarihi dram türündeki Netflix'in Türk orijinal internet dizisi. Başrollerinde Hazal Kaya, Selahattin Paşalı ve Tansu Biçer yer almaktadır.

Pera Palas'ta Gece Yarısı oyuncuları kimler?

Hazal Kaya - Esra

Tansu Biçer

Selahattin Paşalı - Halit

Engin Hepileri

Hakan Dinçkol

Yasemin Szawlowski - Sonia

James Chalmers - George

Ahmet Varlı

Nergis Öztürk

Murat Kılıç

Ergun Metin

Clare Louise Frost - Agatha Christie

Jordan J Gallagher - Lover .