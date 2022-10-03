Pendik-Sabiha Gökçen metro saatleri | Pendik Sabiha Gökçen metro durakları hangileri? Pendik-Sabiha Gökçen metro kaç dakikada varır?
Pendik-Sabiha Gökçen metrosu açıldı. Vatandaş, Pendik-Sabiha Gökçen metro saatleri ve metro güzergahını merak ediyor. Peki ama Pendik-Sabiha Gökçen metrosu hangi durağa kaç dakikada varır? İşte metro hattıyla ilgili tüm detaylar...
2022-10-03 09:29:41
Pendik-Sabiha Gökçen metrosu açıldı. Vatandaş, Pendik-Sabiha Gökçen metro saatleri ve metro güzergahını merak ediyor. Peki ama Pendik-Sabiha Gökçen metrosu hangi durağa kaç dakikada varır? İşte metro hattıyla ilgili tüm detaylar...
Pendik-Sabiha Gökçen metro açılışı
Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 2 Ekim Pazar günü yapıldı. Açılışa ilgi büyüktü.
Açılışta önemli noktalara değinen Erdoğan; Belediye başkanlığı döneminden bugüne, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla millete eser ve hizmet üretmenin çabasında olduğunu belirtti.
Pendik Sabiha Gökçen metro durakları hangileri?
Tavşantepe / Pendik – Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu M4 Tavşantepe-Kadıköy metro hattı ile birleştirileceği açıklandı. Fevzi Çakmak – Hastane, Yayalar, Kurtköy, Sabiha Gökçen Havalimanı olmak üzere 4 istasyondan oluşan yeni hattın M4 metrosu ile birleşimi ile duraklar şöyle sıralanacak:
- Kadıköy
- Ayrılık Çeşmesi
- Acıbadem
- Ünalan
- Göztepe
- Yenisahra
- Kozyatağı
- Bostancı
- Küçükyalı
- Maltepe
- Huzurevi
- Gülsuyu
- Esenkent
- Hastane-Adliye
- Soğanlık
- Kartal
- Yakacık-Adnan Kahveci
- Pendik
- Tavşantepe
- Fevzi Çakmak-Hastane
- Yayalar
- Kurtköy
- Sabiha Gökçen Havalimanı
Pendik-Sabiha Gökçen metro kaç dakikada varır?
Pendik- Sabiha Gökçen metrosunun açılmasıyla birlikte;
- Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika,
- İstanbul Anadolu Adliyesi-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 12 dakika,
- Kadıköy-Fevzi Çakmak (Hastane) arası 42 dakika,
- Kurtköy Sanayi-Çamlıca arası 45 dakika,
- Sabiha Gökçen Havalimanı-Çamlıca arası 48 dakika,
- Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 50 dakika,
- İstanbul Havalimanı-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 100 dakika olacak.
Pendik-Sabiha Gökçen metrosu hangi hatlara bağlı?
Pendik - Sabiha Gökçen metrosu Marmaray, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatları, Kadıköy - Kartal - Kaynarca metro hattı ve Üsküdar - Çekmeköy metro hattı ile bağlı.
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