Pendik-Sabiha Gökçen metro saatleri | Pendik Sabiha Gökçen metro durakları hangileri? Pendik-Sabiha Gökçen metro kaç dakikada varır?

Pendik-Sabiha Gökçen metrosu açıldı. Vatandaş, Pendik-Sabiha Gökçen metro saatleri ve metro güzergahını merak ediyor. Peki ama Pendik-Sabiha Gökçen metrosu hangi durağa kaç dakikada varır? İşte metro hattıyla ilgili tüm detaylar...

Pendik-Sabiha Gökçen metrosu açıldı. Vatandaş, Pendik-Sabiha Gökçen metro saatleri ve metro güzergahını merak ediyor. Peki ama Pendik-Sabiha Gökçen metrosu hangi durağa kaç dakikada varır? İşte metro hattıyla ilgili tüm detaylar...

Pendik-Sabiha Gökçen metro açılışı

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 2 Ekim Pazar günü yapıldı. Açılışa ilgi büyüktü.

Açılışta önemli noktalara değinen Erdoğan; Belediye başkanlığı döneminden bugüne, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla millete eser ve hizmet üretmenin çabasında olduğunu belirtti.

Pendik Sabiha Gökçen metro durakları hangileri?

Tavşantepe / Pendik – Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu M4 Tavşantepe-Kadıköy metro hattı ile birleştirileceği açıklandı. Fevzi Çakmak – Hastane, Yayalar, Kurtköy, Sabiha Gökçen Havalimanı olmak üzere 4 istasyondan oluşan yeni hattın M4 metrosu ile birleşimi ile duraklar şöyle sıralanacak:

Kadıköy

Ayrılık Çeşmesi

Acıbadem

Ünalan

Göztepe

Yenisahra

Kozyatağı

Bostancı

Küçükyalı

Maltepe

Huzurevi

Gülsuyu

Esenkent

Hastane-Adliye

Soğanlık

Kartal

Yakacık-Adnan Kahveci

Pendik

Tavşantepe

Fevzi Çakmak-Hastane

Yayalar

Kurtköy

Sabiha Gökçen Havalimanı

Pendik-Sabiha Gökçen metro kaç dakikada varır?

Pendik- Sabiha Gökçen metrosunun açılmasıyla birlikte;

- Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika,

- İstanbul Anadolu Adliyesi-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 12 dakika,

- Kadıköy-Fevzi Çakmak (Hastane) arası 42 dakika,

- Kurtköy Sanayi-Çamlıca arası 45 dakika,

- Sabiha Gökçen Havalimanı-Çamlıca arası 48 dakika,

- Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 50 dakika,

- İstanbul Havalimanı-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 100 dakika olacak.

Pendik-Sabiha Gökçen metrosu hangi hatlara bağlı?

Pendik - Sabiha Gökçen metrosu Marmaray, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatları, Kadıköy - Kartal - Kaynarca metro hattı ve Üsküdar - Çekmeköy metro hattı ile bağlı.