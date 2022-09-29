Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? Pendik - Havalimanı Metrosu hangi metro hattıyla birleşecek?

Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? Pendik Sabiha Gökçen havalimanı metrosunun açılış tarihi açıklandı. Peki ama açılış ne zaman yapılacak? Pendik - Havalimanı Metrosu hangi metro hattıyla birleşecek? İşte detaylar...

Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? Pendik Sabiha Gökçen havalimanı metrosunun açılış tarihi açıklandı. Peki ama açılış ne zaman yapılacak? Pendik - Havalimanı Metrosu hangi metro hattıyla birleşecek? İşte detaylar...

Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu ne zaman açılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunun açılış tarihini açıkladı. Açıklamaya göre, Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 2 Ekim Pazar günü İstanbulluların hizmetine sunulacak.

7 metro hattının bulunduğunu, bu hatlarda çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiğini bildirdi.

Pendik - Havalimanı Metrosu hangi metro hattıyla birleşecek?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, söz konusu hattın, Kadıköy-Kartal metro hattıyla birleştireceklerini açıkladı. bu hatla birlikte İstanbul trafiğinin rahatlayacağını belirten Karaismailoğlu; Şeyhli, Yayalar, Fevzi Çakmak ve Kurtköy mahallelerinin metroyla buluşacaklarını belirtti. .