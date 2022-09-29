Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? Pendik - Havalimanı Metrosu hangi metro hattıyla birleşecek?
Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? Pendik Sabiha Gökçen havalimanı metrosunun açılış tarihi açıklandı. Peki ama açılış ne zaman yapılacak? Pendik - Havalimanı Metrosu hangi metro hattıyla birleşecek? İşte detaylar...
2022-09-29 15:31:58
Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? Pendik Sabiha Gökçen havalimanı metrosunun açılış tarihi açıklandı. Peki ama açılış ne zaman yapılacak? Pendik - Havalimanı Metrosu hangi metro hattıyla birleşecek? İşte detaylar...
Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu ne zaman açılacak?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunun açılış tarihini açıkladı. Açıklamaya göre, Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 2 Ekim Pazar günü İstanbulluların hizmetine sunulacak.
7 metro hattının bulunduğunu, bu hatlarda çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiğini bildirdi.
Pendik - Havalimanı Metrosu hangi metro hattıyla birleşecek?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, söz konusu hattın, Kadıköy-Kartal metro hattıyla birleştireceklerini açıkladı. bu hatla birlikte İstanbul trafiğinin rahatlayacağını belirten Karaismailoğlu; Şeyhli, Yayalar, Fevzi Çakmak ve Kurtköy mahallelerinin metroyla buluşacaklarını belirtti. .
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