Pendik-Sabiha Gökçen metro ile kaç dakika? Pendik-Sabiha Gökçen metrosu hangi metrolara bağlı? Aktarma yapılıyor mu? Türkiye'nin önemli raylı sistem projelerinden birisi daha vatandaşların kullanımına açılıyor. Pendik-Sabiha Gökçen metro hattı 2 Ekim Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile açılacak. Pendik'ten Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek isteyenler metro ile kaç dakika sürdüğünü merak edip araştırmaya başladı. Pki M10 endik-Sabiha Gökçen metrosu hangi metrolara bağlı? Pendik-Sabiha Gökçen aktarma yapılıyor mu?

Pendik-Sabiha Gökçen metro ile kaç dakika? Pendik-Sabiha Gökçen metrosu hangi metrolara bağlı? Aktarma yapılıyor mu? Türkiye'nin önemli raylı sistem projelerinden birisi daha vatandaşların kullanımına açılıyor. Pendik-Sabiha Gökçen metro hattı 2 Ekim Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile açılacak. Pendik'ten Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek isteyenler metro ile kaç dakika sürdüğünü merak edip araştırmaya başladı. Pki M10 endik-Sabiha Gökçen metrosu hangi metrolara bağlı? Pendik-Sabiha Gökçen aktarma yapılıyor mu?

İstanbululuların merakla beklediği öenmli metro hatlarından birisinde daha inşaat aşaması sona gelindi. Test sürüşlerinni de geçtiğimiz aylarda başladığı Pendik-Sabiha Gökçen metrosu 2 Ekim Pazar günü açılkacak. Günde yüz binlerce yolcu taşıma kapasistesine sahip olan hat ile bölge halkı ulaşımda ciddi oranda rahatlayacak. Bölge trafiğini de azaltması beklenen Pendik-Sabiha Gökçen metro hattının kaç dakika sürdüğü de merak ediliyor. Peki Pendik ile Sabiha Gökçen Havalimanı metro ile kaç dakika sürüyor?

Pendik-Sabiha Gökçen metro ile kaç dakika?

M10 (Pendik Merkez - Sabiha Gökçen Havalimanı) Metro Hattı ile İstanbul Anadolu yakasında bir ulaşım sorunu daha çözülmüş olacak. İstanbul'un önemli hava limanı olan Sabiha Gökçen'e ulaşım konusunda sıkıntı çeken vatandaşlar metro hattının hizmete girmesi ile büyük bir rahatlık yaşayacak. lk istasyonu Pendik Merkez, son istasyonu ise Sabiha Gökçen Havalimanı olan Pendik-Sabiha Gökçen metro su toplam 9,64 km uzunluğuna sahip. Pendik'ten metro ile yola çıkan bir vatandaş 10-12 dakika içinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olabilcek.

Pendik-Sabiha Gökçen metrosu hangi metrolara bağlı?

Pendik istasyonunda Marmaray işletmesi ve Yüksek Hızlı Tren hatları ile, Kaynarca Merkez istasyonunda M4 Kadıköy-Tuzla metro hattı ile entegre olacaktır. Hat M10 Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının Pendik Hastane arasındaki kesimini kapsamaktadır. Bu etap M4 Tavşantepe-Tuzla uzatma işi içerisinde ihale edilmiştir, bu sebeple bu sayfada verilen mali ve yüzdelik veriler her iki işi de kapsamaktadır.

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu nerelerden (hangi mahallelerden) geçiyor?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Pendik-Sabiha Gökçen metrosu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Pendik Tavşantepe'den başlayıp Fevzi çakmak, Şeyhli, Yayalar, Kurtköy istasyonlarından geçerek İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ulaşacak olan hattımız 7,4 kilometre uzunluğunda. Artık, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na,Kadıköy-Kartal-Kaynarca metro hattının devamında doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak. Pendik'teki yoğun yolculuk hareketinin olduğu mahalleler de metroya kavuşacak. Şeyhli, Yayalar, Fevzi Çakmak ve Kurtköy mahalleleri metro konforuyla buluşuyor. Hattın faaliyete başlamasıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Pendik Tavaşantepe'ye 10 dakikada, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne 12 dakikada, Kadıköy'e de 45 dakikada ulaşmak mümkün olacaktır."

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı durakları (istasyonları) nerede?

1 Pendik Merkez

2 Kaynarca Merkez

3 Fevzi Çakmak - Hastane

4 Yayalar - Şeyhli

5 Kurtköy

6 Sabiha Gökçen Havalimanı

7 Teknopark

8 Yenişehir

9 Kurtköy YHT/ViaPort