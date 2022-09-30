Pendik-Sabiha Gökçen metro durakları | Pendik-Sabiha Gökçen metrosu nereden, hangi geçiyor? Pendik-Kadıköy kaç dakika? İstanbul'da ulaşım sorunu çözecek bir metro projesi daha tamamlandı. Günde 1.2 milyon kişiye hizmet etmesi beklenen Pendik-Sabiha Gökçen metrosu 2 Ekim Pazar günü açılacak. Bölge halkının merakla beklediği metro hattının nerelerden geçtiği de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte Pendik-Sabiha Gökçen metro istasyonları ve durakları hakkında detaylar...

İstanbul yeni bir metro hattına daha kavuşuyor. Pendik-Sabiha Gökçen metrosu 9.4 kilometrelik uzunluk ile İstanbul'un en uzun metro hatlarından birisidir. Günde 1.2 milyon kişiye hizmet vermesi beklenen metro hattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile 2 Ekim Pazar günü açılacak. Pendik (Tavşantepe)-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattını kullanmak isteyen vatandaşlar da metro duraklarının nerelerde olduğunu araştırmaya başladı.

Pendik-Sabiha Gökçen metro durakları

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı İstanbul'un Anadolu yakasında, tamamı Pendik ilçe sınırları içindedir. Pendik-Sabiha Gökçen metrosu ilk istasyonu Pendik Merkez, son istasyonu ise Sabiha Gökçen Havalimanı olan 9,64 km uzunluğundaki metro hattıdır. İşte metro hattının durakları ve uzunlukları...

1 Pendik Merkez

2 Kaynarca Merkez

3 Fevzi Çakmak - Hastane

4 Yayalar - Şeyhli

5 Kurtköy

6 Sabiha Gökçen Havalimanı

7 Teknopark

8 Yenişehir

9 Kurtköy YHT/ViaPort

Pendik-Sabiha Gökçen metrosu nereden, hangi geçiyor?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakan Karaismailoğlu şunları söyledi: "Pendik Tavşantepe'den başlayıp Fevzi çakmak, Şeyhli, Yayalar, Kurtköy istasyonlarından geçerek İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ulaşacak olan hattımız 7,4 kilometre uzunluğunda. Artık, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na,Kadıköy-Kartal-Kaynarca metro hattının devamında doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak. Pendik'teki yoğun yolculuk hareketinin olduğu mahalleler de metroya kavuşacak. Şeyhli, Yayalar, Fevzi Çakmak ve Kurtköy mahalleleri metro konforuyla buluşuyor.

Pendik-Sabiha Gökçen metrosu ile Pendik-Kadıköy kaç dakika?

Bakan Adil Karaismailoğlu metro hattına dair yaptığı açıklamada hat ile ulaşımın da ciddi oranda zaman tasarrufu dsağlayacağından bahsetti. Karaismailoğlu "Hattın faaliyete başlamasıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Pendik Tavaşantepe'ye 10 dakikada, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne 12 dakikada, Kadıköy'e de 45 dakikada ulaşmak mümkün olacaktır." dedi.

Pendik Merkez - Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu hakkında

M10 (Pendik Merkez - Sabiha Gökçen Havalimanı) Metro Hattı, İstanbul'un Anadolu yakasında, tamamı Pendik ilçe sınırları içinde, ilk istasyonu Pendik Merkez, son istasyonu ise Sabiha Gökçen Havalimanı olan 9,64 km uzunluğundaki metro hattıdır.

Hat, iki bölüme ayrılarak ihale edilmiş ve yapımına başlanmıştır. Hattın Sabiha Gökçen Havalimanı - Fevzi Çakmak istasyonları arası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından M4ᴀ hattı'yla eşgüdümlü olarak, Fevzi Çakmak - Pendik Merkez arası ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmaktadır. Hattın tüm inşaat işleri bittikten sonra Metro İstanbul'a devredilerek işletmeciliği yapılacaktır. Hatta Pendik Merkez istasyonunda çıkan arkeolojik kazılar İstanbul Arkeoloji Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bu kazılardan bir kısmı Haziran 2022 itibariyle sonlanma aşamasındadır. İstanbul'daki arkeolojik kazı çıkan istasyonlardan farklı olarak Pendik İstasyonunda herhangi bir gecikmeli açılış ön görülmemektedir.

Hattın Pendik Merkez - Kaynarca Merkez kısmının inşaat ihalesini Alsim Alarko-Cengiz Metro Ortaklığı Girişimi kazanmıştır. .