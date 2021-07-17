Peaky Blinders 6. sezon ne zaman çıkacak? Peaky Blinders yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Milyonlarca kişi tarafından heyecanla takip edilen İngiliz yapımı mafya ve yeraltı dünyası dizisi Peaky Blinders'ın yeni sezonu merakla bekleniyor. 30 Eylül 2014 yılında gösterime giren dizi 5. sezonu geride bıraktı. Peaky Blinders hayranları Peaky Blinders 6. sezonun ne zaman başlayacağı sorusuna yanıt arıyor. Peaky Blinders BBC One'da 5. sezon 25 Ağustos 2019'da Netflix’te ise 4 Ekim 2019'da yayınlanmıştı. Aradan geçen onca zamana rağmen Peaky Blinders 6. sezonun ne zaman çıkacağı henüz netleşmiş değil.

Peaky Blinders 6. sezon ne zaman çıkacak? Peaky Blinders yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Milyonlarca kişi tarafından heyecanla takip edilen İngiliz yapımı mafya ve yeraltı dünyası dizisi Peaky Blinders'ın yeni sezonu merakla bekleniyor. 30 Eylül 2014 yılında gösterime giren dizi 5. sezonu geride bıraktı. Peaky Blinders hayranları Peaky Blinders 6. sezonun ne zaman başlayacağı sorusuna yanıt arıyor. Peaky Blinders BBC One'da 5. sezon 25 Ağustos 2019'da Netflix'te ise 4 Ekim 2019'da yayınlanmıştı. Aradan geçen onca zamana rağmen Peaky Blinders 6. sezonun ne zaman çıkacağı henüz netleşmiş değil.

Milyonlarca kişi tarafından izlenen İngiliz yapımı Peaky Blinders dizisinin 6. sezonunun ne zaman çıkacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. 5. sezon üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen Peaky Blinders 6. sezonun henüz gelmemiş olmaması dizinin hayranlarını endişelendirdi. Peaky Blinders bitti mi sorularını sormaya başlayan dizi hayranlarına sevindiren açıklamalar geldi. Peaky Blinders bitmedi ve 6. sezon yakında gelecek. Pekş Peaky Blinders 6. sezon ne zaman çıkacak? Peaky Blinders 6. sezon çıkış tarihi ne zaman?

PEAKY BLINDERS 6. SEZON NE ZAMAN?

Peaky Blinders hayranları dizinin 6. sezonunun dört gözle bekliyor. Peaky Blinders 6. sezon çekimleri başladı ancak korona virüs pandemisi nedeniyle çekimler bir hayli aksadı. Vaka sayılarındaki düşüş ve korona aşılarının piyasaya çıkması nedeniyle çekimler yeniden başladı. Peki Peaky Blinders 6. sezon ne zaman çıkacak? Peaky Blinders 6. sezona ilişkin net bir açıklama yapılmadı. Dizinin 2022'nin ilk çeyreğinde gösterime girmesi bekleniyor.

YÖNETMENDEN 6. SEZON AÇIKLAMASI

Peaky Blinders'ın yönetmenlerinden Anthony Byrne dizinin yeni sezonuna dair açıklamalarda bulundu. Anthony Byrne "Normal şartlar altında 2020'nin son aylarında çekime başlar, 2021'in ilk aylarında yeni sezonu yayınlardık. Ancak pandemi nedeniyle her şeyi bir yıl ertelemek zorunda kaldık." diyor. Yönetmen de pandeminin çekimlere olan olumsuz etkisinden yakınıyor.

PEAKY BLINDERS 6. SEZON FİNAL SEZONU MU OLACAK?

Peaky Blinders dizisi 5 sezonu geride bıraktı ve 6. sezon milyonlarca kişi tarafından bekleniyor. Ortaya atılan bir iddiaya göre Peaky Blinders'ın 6. sezon ile final yapacağı yönünde. Peaky Blinders'ın 7. sezonu olmayabilir. Dizinin hayranları kendilerini ona göre hazırlamalı.

Peaky Blinders yönetmenlerinden Anthony Byrne, Instagram hesabından 6. sezonun senaryosunun ilk satırlarını paylaşmıştı. Peaky Blinders 6. sezonun ilk bölümü Black Day yani Kara Gün olacak.

PEAKY BLINDERS KONUSU

Peaky Blinders, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Birmingham, İngiltere'de faaliyet gösteren "Peaky Blinders" adlı çeteyi anlatan suç-drama konulu televizyon dizisidir. Senaryosunu Steven Knight, yapımcılığını ise Caryn Mandabach ve Tiger Aspect Yapımcılık üstlenmiştir. Dizi genel olarak, Cillian Murphy tarafından canlandırılan, Tommy Shelby rolündeki çete lideri ve yeni görevlendirilen bir dedektif arasındaki olayları konu alır.

Altı bölümlük ilk seri, 13 Eylül 2013 tarihinde BBC Two kanalında yayınlandı. İkinci seri prömiyeri 2 Ekim 2014'te ve üçüncü serininki ise 5 Mayıs 2016 tarihlerinde yapıldı (Amerika Birleşik Devletleri için 31 Mayıs'ta sunulmuştur)

PEAKY BLINDERS OYUNCULARI

Thomas "Tommy" Shelby Cillian Murphy

Binbaşı Chester Campbell Sam Neill

Elizabeth "Polly" Gray Helen McCrory

Arthur Shelby Jr Paul Anderson

Grace Shelby Annabelle Wallis

Freddie Thorne Iddo Goldberg

Ada Thorne Sophie Rundle

John "Johnny" Shelby Joe Cole

Charlie Strong Ned Dennehy

Billy Kimber Charlie Creed-Miles

Alfred "Alfie" Solomons Tom Hardy

Michael Gray Finn Cole

Arthur Shelby Tommy Flanagan

Gina Gray Anya Taylor-Joy

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.