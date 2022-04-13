Pazartesi günü İstanbul'da kar yağacak mı? Pazartesi Kar hangi illerde nerelerde yağacak?

Meteoroloji'den Nisan ayında kar uyarısı geldi. Havalar Mart ayında ülke genelinde oldukça soğuk geçti. Mart soğukları nedeniyle pek çok ilimizde günlerce devam eden kar yağışları görüldü. Meteoroloji Nisan ayında da yurt genelinde kar yağışları görülebileceği konusunda uyarılarda bulunuştu. Nisan ayında havaların yeniden soğumasıyla vatandaşlar İstanbul'a kar mı yağacak sorularını sormasına neden oldu.

Meteoroloji'den Nisan ayında kar uyarısı geldi. Havalar Mart ayında ülke genelinde oldukça soğuk geçti. Mart soğukları nedeniyle pek çok ilimizde günlerce devam eden kar yağışları görüldü. Meteoroloji Nisan ayında da yurt genelinde kar yağışları görülebileceği konusunda uyarılarda bulunuştu. Nisan ayında havaların yeniden soğumasıyla vatandaşlar İstanbul'a kar mı yağacak sorularını sormasına neden oldu.

Nisan ayında tam havalar ısınıyor derken tekrar soğuk havalar etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da 25 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar birden 9 dereceye düştü. Ankara'da ise dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Nisan ayında kar yağışları beklendiğini açıklamıştı ve beklenen kar yağışları geldi.

Pazartesi günü İstanbul'da kar yağacak mı?

Pazartesi günü yurdun pek çok kesiminde kar yağışları beklendiği açıklandı. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'de Pazartesi günü için yeni uyarıda bulundu. İstanbul'da Karadeniz ile Anadolu'nun yüksek kesimlerinden gelmesi bekleniyor. Sıcaklık artışı ise çarşamba günü batıdan başlayarak hissedilecek. Keskin soğumanın ardından çarşamba hızlı bir ısınma yaşanacak. Pazartesi ve salı yüksek kesimlerde kar yağışı olması bekleniyor.

Pazartesi Kar hangi illerde nerelerde yağacak?

Nisan ayında yurdu etkisi altına alan kar yağışı bugün de devam edecek. Kars'ta kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken Ankara başta olmak üzere Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerinde karla birlikte sıcaklıklar 10 ila 15 derece arasında düşecek.

Prof. Dr. Orhan Şen açıkamasında "Soğuk ve yağışlı hava salı günü Anadolu'da yerel kar yağışlarına neden olacak" diyen Şen, "Bolu, Kırşehir, Niğde, Sivas, Kastamonu, Erzurum, Bayburt, Kars ve Ağrı civarında kar yağışı etkili olabilir. Bu sistem Perşembe günü yurdu terk etmiş olacak. Hafta sonu sıcaklıklar tekrar yükselecek" dedi. Meteoroloji'nin açıklamasında "Yapılan son değerlendirmelere göre; Bolu'da sağanak yağmurla başlayacak yağışın akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-12 cm) kar yağışına dönmesi beklendiğinden başta Bolu Dağı geçidi olmak üzere meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.