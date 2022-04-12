İstanbul'a Nisanda kar yağacak mı? Nisan ayında kar mı yağacak? Nisan'da hangi illerde kar bekleniyor? 2022 yılı oldukça soğuk geçen bir yıl olarak hafızalarda yerini aldı. Ocak ve Şubat ayında yağan kardan çok daha fazlası Mart ayında yağdı. Sibirya üzerinden yurda giren soğuk hava dalgası mart ayının yoğun kar yağışıyla geçmesine neden oldu. Uzmanlar Nisan ayında da bazı illere kar yağacağı konusunda uyarmıştı. Beklenen kar yağışları geldi. Peki İstanbul'da Nisan'da kar yağacak mı?

İstanbul'a Nisanda kar yağacak mı? Nisan ayında kar mı yağacak? Nisan'da hangi illerde kar bekleniyor? 2022 yılı oldukça soğuk geçen bir yıl olarak hafızalarda yerini aldı. Ocak ve Şubat ayında yağan kardan çok daha fazlası Mart ayında yağdı. Sibirya üzerinden yurda giren soğuk hava dalgası mart ayının yoğun kar yağışıyla geçmesine neden oldu. Uzmanlar Nisan ayında da bazı illere kar yağacağı konusunda uyarmıştı. Beklenen kar yağışları geldi. Peki İstanbul'da Nisan'da kar yağacak mı?

İstanbul'da hava sıcaklıkları 23 dereceye kadar yüskelmişken hızlı bir düşüş yaşandı. 15 derece birden hava sıcaklıkları düştü. Kentte Pazartesi ve salı günleri hava sıcaklıkları 10 derece civarında seyredecek. Soğuk geçen kışın ardından uzmanlar Nisan ayında kar yağışlarının devam edeceğini belirtiyordu. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Soğuk ve yağışlı havanın gece saatlerinde Marmara'dan giriş yaptığını belirten Prof. Dr. Şen, "Öğlene kadar Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in batısı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli yağış var. Sıcaklıklar tüm yurtta 10-12 derece düştü. Akşam yağış Marmara'dan çekiliyor" dedi. İstanbul'un günü yağmurlu ve 11 derece civarında geçireceğini belirten Şen, "Rüzgar kuzeyden ara sıra kuvvetli esecek. Akşam 22:00 civarında yağmur kesilecek. Sıcaklık yarın (salı) 2-3 derece artar. Cuma günü tekrar 20 dereceye çıkar" ifadelerini kullandı.

İstanbul'a Nisanda kar yağacak mı?

Beklenen kar yağışları İstanbul'a gelmeyecek. İstanbul'da havalar bir kaç gün serin olabilir ancak kar yağışı beklenmiyor. Salı ve çarşamba günü Doğu Anadolu başta olmak üzere İç Anadolu ve Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olacak.

Nisan ayında kar mı yağacak?

Prof. Dr. Orhan Şen açıkamasında "Soğuk ve yağışlı hava salı günü Anadolu'da yerel kar yağışlarına neden olacak" diyen Şen, "Bolu, Kırşehir, Niğde, Sivas, Kastamonu, Erzurum, Bayburt, Kars ve Ağrı civarında kar yağışı etkili olabilir. Bu sistem Perşembe günü yurdu terk etmiş olacak. Hafta sonu sıcaklıklar tekrar yükselecek" dedi.

Nisan'da hangi illerde kar yağdı?

Yozgat

Yozgat'ta kar, yüksek yerleri, çatıları ve araçların üzerini beyaza bürüdü.

Vatandaşlardan Arif Eliaçık, "Yozgat'a her zaman kar yağabilir. Kar yağmasına rağmen çok hoş bir hava var." dedi.

Nevzat Başaran da ağaçların çiçek açtığını, don vurabileceğini belirtti.

Sivas

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nın bazı bölümleri beyaza büründü.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam etti.

Bu arada Sivas'ta sıcaklık gece saatlerinde sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü.

Aksaray

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle gece yağan yağmur, sabaha doğru yerini kara bıraktı. Hafif şekilde başlayan kar, 3 bin 268 metre yüksekliğindeki Hasan Dağı'nın çevresi ve Güzelyurt ilçesinde devam ediyor.

Güzelyurt ilçesi ve merkeze bağlı Helvadere beldesindeki çatılar ve araçların üzeri karla kaplandı. Karın gün boyu yağacağı öğrenildi.

Yağmurun etkili olduğu Aksaray kent merkezinde ise gece 1 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, gündüz 3 derece ölçüldü.

Nevşehir

Nevşehir'de dün akşam saatlerinde başlayan yağmur sabaha karşı kara dönüştü.

Aralıklarla etkisini sürdüren kar nedeniyle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklığının sıfıra düştüğü kentte, yağışlı hava dalgasının öğleden sonra bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor.

Niğde

Niğde'nin yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu.

Ulukışla ilçesinde gece başlayan kar, yüksek yerleri, ağaçları, çatıları ve araçların üzerini beyaza bürüdü. Kolsuz Geçidi'nde kar ve sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Vatandaşlardan Mutlu Sülük, AA muhabirine, "Yağmur beklerken kar yağdı, Allah'ın hikmeti. İnşallah bunda da vardır bir hayır." dedi.

Kayseri

Kayseri'de sabah başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Erciyes'in eteklerindeki Hacılar ilçesi ile Hisarcık ve Kıranardı mahallelerinde de etkili olan kar nedeniyle sıcaklar 4 dereceye kadar düştü.

Kar yağışıyla zaman zaman sis de oluştu. Kayseri-Erciyes, Erciyes-Develi ve Kayseri-Niğde kara yolunda görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar indi.

Rize

Rize'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde yağışı etkili oluyor.

Kentte dün akşamdan itibaren Hemşin, Çamlıhemşin ve İkizdere ilçesinde 1000 rakımın üzerindeki bölgelerde aralıklarla kar yağışı sürüyor.

İkizdere ilçesine bağlı Ovit Geçidi Tüneli'nin ulaşıma açık tutulması için Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Çamlıhemşin ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Ayder Yaylası ve Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içindeki yaylalar da beyaza büründü.

Kütahya

Kütahya'nın Domaniç ve Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki Domaniç Dağları'nda kar yağdı.

Sabah saatlerinde başlayan yağışla Kocayayla mevkisi beyaza büründü.

Domaniç-İnegöl kara yolunda kar ve sis, zaman zaman ulaşımı olumsuz etkiledi. Hazırlıksız yola çıkan sürücüler zor anlar yaşadı.

Trafik ekipleri bölgeyi kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Bayburt

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağmur sabaha karşı kar yağışına dönüştü.

Aralıklarla etkisini sürdüren kar, yüksek kesimler, çatılar ve araçların üzerini beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfır seviyesine düştüğü kentte, yağışlı havanın devam etmesi bekleniyor.

Ardahan

Ardahan'da nisanın ikinci haftasında etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.

Kent merkezinde etkili olan soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı.

Yol ve kaldırımların karla kaplandığı kentte, yüksek kesimlerde ise tipi etkili oldu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Kastamonu

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Kar yağışı ile kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Ilgaz Dağı Milli Parkı mevkisinde kar kalınlığı, 10 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı, Kastamonu-Abana kara yolunun Yaralıgöz ve Isırganlık mevkileri ile Küre, Seydiler ve Devrekani ilçesinde de etkili oluyor. .