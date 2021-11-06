Patlamış mısır sağlığa zararlı mı?

Cin mısır tanelerinin ısının etkisiyle patlayarak şişmesiyle elde edilen patlamış mısır birçok insanın favori atıştırmalığıdır. Özellikle film keyiflerinin en iyi eşlikçisi patlamış mısır çok pratik bir şekilde hazırlanabilir ve maliyeti çok azdır. Peki severek tükettiğimiz patlamış mısır sağlığımıza zararlı mı? Sizler için araştırdık...



Cin mısır taneleri ısının etkisiyle patlayarak şişer ve oluşan bu çereze patlamış mısır adı verilir. Patlamış mısır oldukça lezzetli, pratik ve ucuz bir atıştırmalıktır. Herkes evinde kolaylıkla patlamış mısır hazırlayabilir. Büyük küçük herkes patlamış mısırı severek tüketir.

Patlamış mısırın besin değeri nedir?

Bir avuç yağsız ve tuzsuz patlamış mısır 35 kaloridir. Ayrıca 1 g protein, 0.4 g yağ, 6 g karbonhidrat, 1 g fiber, 1 mg sodyum, 0.07 g şeker içerir.

Patlamış mısır sağlığımıza zararlı mı?

Patlamış mısır sanıldığı gibi çok kalorili değildir. 3 avuç patlamış mısır yediğinizde yalnızca yüz kalori almış olursunuz. Fakat bu yağsız ve tuzsuz bir şekilde mısır patlattığınızda geçerlidir.

Ünlü beslenme uzmanı Abby Langer patlamış mısırla ilgili "Patlamış mısırla ilgili asıl problem fazla yemek. Özellikle yağ ve tuz gibi farklı malzemeler eklenmiş halini fazla yerseniz beklediğinizden çok daha fazla kalori alırsınız. En doğrusu böyle patlamış mısırlardan uzak durmak. Eğer kendinizi sağlama almak istiyorsanız, kahverengi bir kağıt poşete kendiniz mısır koyup mikrodalga fırında patlatabilir ya da yağsız-tuzsuz bir şekilde mısır patlatmanızı sağlayacak makinelerden edinebilirsiniz." ifadelerini kullanıyor.

Birçok beslenme uzmanı patlamış mısırın sağlıklı olduğunu söylüyor. Fakat karamelli, ballı, hardallı, tuzlu, baharatlı, soslu ve yağlı hazırladığınız patlamış mısırlar için aynı şey böylenemez. Abby Langer "Patlamış mısır, sadece bir tahılın patlamış halidir. Bazı insanlar onu zararlı bir abur cubur olarak görüyor ama aslında öyle değil. İçinde bol bol besin lifi bulunuyor, patlayınca işin içine biraz yağ girse de kalori olarak epey düşük. Aynı zamanda hacimli de bir yiyecek olduğundan insanın tokluk hissini artırıyor. Tabii mısırın içine yağ, peynir, karamel gibi maddeler eklenince bu sayılar değişiyor. Üç avuç yağlı mısır yerseniz alacağınız net kalori 192'ye yükseliyor, yağ ise 15 grama kadar çıkıyor mesela. Yani, sade bir patlamış mısırın neredeyse 5 katına kadar... Eğer kendinizi ne kadar yediğiniz konusunda sınırlandıramıyorsanız patlamış mısırınızı mutlaka evde kendiniz hazırlayın. Biraz Hindistan cevizi yağı veya zeytinyağı ve mısır. Bu kadar. İlk üç mısırı tencereye koyun. Onlar patladığında geriye kalanları ekleyin, kapağını kapatın ve sürekli karıştırın, tencereyi çalkalayın yani. Patladıktan sonra parmesan, tuz, sirke, acı sos veya sevdiğiniz baharat ve sebzeleri ekleyebilirsiniz. Yağ biraz kalori katacaktır ama hazır olarak alacaklarınıza oranla hala çok daha sağlıklı olacaktır." ifadeleriyle insanları patlamış mısır hakkında uyarıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.