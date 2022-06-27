Özel sektöre kurban bayramı kaç gün tatil? Özel sektörde çalışanlar bayramda kaç gün izinli? Özel sektörde çalışanlara Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? soruları şu sıralar milyonlarca çalışanın kafasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban bayramı tatiline ilişkin merakla beklenen açıklamayı yaptı. Erdoğan açıklamasında Kurban Bayramı tatili sonundaki günlerin idari izin sayılarak kurban bayramı tatilinin kamu çalışanlarına 9 gün olacağını açıkladı. Özel sektörde çalışan işçiler de 2022 Kurban bayramında kaç gün izinli olacaklarını araştırmaya başladı.

Özel sektöre kurban bayramı kaç gün tatil? Özel sektörde çalışanlar bayramda kaç gün izinli? Özel sektörde çalışanlara Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? soruları şu sıralar milyonlarca çalışanın kafasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban bayramı tatiline ilişkin merakla beklenen açıklamayı yaptı. Erdoğan açıklamasında Kurban Bayramı tatili sonundaki günlerin idari izin sayılarak kurban bayramı tatilinin kamu çalışanlarına 9 gün olacağını açıkladı. Özel sektörde çalışan işçiler de 2022 Kurban bayramında kaç gün izinli olacaklarını araştırmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar geldi. Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunan Erdoğan merakla beklenen konulara değindi. Erdoğan Kurban Bauyramı tatilinin de idari izinli günlerle 9 güne çıkttğını duyurdu. Özel sektör çalışanları da yaşanan gelişmeden sonra kendilerine kaç gün tatil olacağını araştırmaya başladı.

Özel sektöre kurban bayramı kaç gün tatil?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak. Kurban bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz'u takip eden Çarşamba ve Perşembe günleri idari izin sayılacak." dedi. 2022 Kurban Bayramı erifesi 8 Temmuz Cuma günüdür. Cuma günü tüm çalışanlar yarım gün izinlidir. Kurban bayramı başlangıç tarihi ise 9 Temmuz Cumartesi günüdür. Kurban bayramı 10-11 ve 12. günün ardından sona eriyor. Kurban bayramı 2022 yılında 4.5 gün tatildir.

Özel sektörde çalışanlar bayramda kaç gün izinli?

Kurban bayramı 1. günü 9 Temmuz Cumartesi günüdür. Kurban Bayramı 4. günü ise 12 Temmuz Salı günüdür. Yani normal şartlarda vatandaşlar 4 gün bayram tatili yaptıktan sonra Çarşamba günü iş başı yapacak.

Asgari ücrete zam gelecek mi?

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması geldi. Erdoğan açıklamasında "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Asgari ücret artışı yapılırken Bakanlığımız, özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir. İnşallah en kısa sürede müjdeli bir haberi paylaşmak istiyoruz." dedi.