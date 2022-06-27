Özel sektör çalışanlarına Kurban bayram tatili kaç gün? Özel sektöre bayram tatili 9 gün mü? 9 gün tatil özel sektör için geçerli mi? Milyonlarca kişi 2022 Kurban bayramı tatilinin kaç gün olacağını merak ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile Kurban bayramı tatilinin idari tatil ile birlikte 9 gün olacağı açıklandı. Özel sektör çalışanları da hafta sonuna denk gelen 2022 kurban bayramı tatilinin kendilerine kaç gün olacağını araştırmaya başladı.

Özel sektör çalışanlarına Kurban bayram tatili kaç gün? Özel sektöre bayram tatili 9 gün mü? 9 gün tatil özel sektör için geçerli mi? Milyonlarca kişi 2022 Kurban bayramı tatilinin kaç gün olacağını merak ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile Kurban bayramı tatilinin idari tatil ile birlikte 9 gün olacağı açıklandı. Özel sektör çalışanları da hafta sonuna denk gelen 2022 kurban bayramı tatilinin kendilerine kaç gün olacağını araştırmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan ekonomiden ülke gündemine dair kritik detaylar verdi.

2022 Kurban bayramı tatili 9 gün mü?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak. Kurban bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz'u takip eden Çarşamba ve Perşembe günleri idari izin sayılacak." dedi.

Özel sektör çalışanlarına Kurban bayram tatili kaç gün?

2022 Kurban Bayramı erifesi 8 Temmuz Cuma günüdür. Cuma gnü tüm çalışanlar yarım gün iznlidir. Kurban bayramı başlangıç tarihi ise 9 Temmuz Cumartesi günüdür. Kurban bayramı 10-11 ve 12. günün ardından sona eriyor. Kurban bayramı 2022 yılında 4.5 gün tatildir.

Özel sektöre bayram tatili 9 gün mü?

Kurban bayramı 1. günü 9 Temmuz Cumartesi günüdür. Kurban Bayramı 4. günü ise 12 Temmuz Salı günüdür. Yani normal şartlarda vatandaşlar 4 gün bayram tatili yaptıktan sonra Çarşamba günü iş başı yapacak.

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

Kurban bayramı tatili kaç gün?

Kurban bayramı tatili 2022 yılında resmi olarak 4.5 gün tatildir. Kurban bayramı tatilinin 9 güne çıkartılması beklentisi var. Ancak konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi. .