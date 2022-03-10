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Özel sektör çalışanları 11 Mart Cuma izinli mi? Tüm çalışanlara 11 Mart resmi tatil mi? İşçiler 11 Mart'ta izinli mi?

Özel sektör çalışanları 11 Mart Cuma izinli mi? Tüm çalışanlara 11 Mart resmi tatil mi? İşçiler 11 Mart'ta izinli mi? İstanbul'da başlayan yoğun kar yağışı yer yer etkisini göstermeye devam ediyor. Kentte kar yağışı nedeniyle yeni tedbirler de hayata geçirildi. İstanbul'da 11 Mart Cuma günü özel sektör çalışanları izinli olup olmadıklarını araştırmaya başladı.

2 Saat Önce
2022-03-10 15:57:35
Özel sektör çalışanları 11 Mart Cuma izinli mi? Tüm çalışanlara 11 Mart resmi tatil mi? İşçiler 11 Mart'ta izinli mi?

Özel sektör çalışanları 11 Mart Cuma izinli mi? Tüm çalışanlara 11 Mart resmi tatil mi? İşçiler 11 Mart'ta izinli mi? İstanbul'da başlayan yoğun kar yağışı yer yer etkisini göstermeye devam ediyor. Kentte kar yağışı nedeniyle yeni tedbirler de hayata geçirildi. İstanbul'da 11 Mart Cuma günü özel sektör çalışanları izinli olup olmadıklarını araştırmaya başladı.

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul'da etkisini artırıyor. Kar yağışlarının şiddetini artırdığı kentte yaşam da olumsuz etkileniyor. Dün İstanbul Valiliği İstanbul'da okulların 14 Mart Pazartesi'ye kadar tatil edildiğini açıklamış, kamu çalışnalarının da izinli olduğunu duyurmuştu. İstanbul Valiliği 11 Mart Cuma günü için yeni tedbirleri açıkladı.

Özel sektör çalışanları 11 Mart Cuma izinli mi?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yağtığı açıklamada şunları söyledi: Asgari personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer çalışanların yarın da idari izinli olacak. Motosiklet ve scooterların kullanımının bugün 19.00'dan sonra ikinci bir karara kadar yasaklandığını duyurdu."

İstanbul'da moto kurye yasaklandı mı?

Vali Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi: Kamu kurumlarında hamile ve engelliler 11 Mart günü idari izinli sayılacak. Bugün saat 19:00 itibariyle motosiklet ve scooter'ların trafiğe çıkışına izin verilmeyecek, motokuryelik yapılmayacaktır." dedi.

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