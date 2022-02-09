Özel okul öğretmenleri uzman öğretmen ve baş öğretmen olabilir mi? Özel okul öğretmenleri uzman öğretmen sınavına katılabilir mi? sorusu özel okullarda görevli öğretmenler tarafından sorulmaya başlandı. Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM'den geçti ve kanun detayları da netleşmeye başlandı. Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre öğretmenler uzman öğretmen ve baş öğretmen olabilecek. Peki özel okul ve kolej öğretmenleri uzman öğretmen ve baş öğretmen unvanı alabilir mi? Özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler uzman öğretmen ve baş öğretmen olabilir mi?

Bir milyona yakın öğretmeni yakından ilgilendiren Öğretmenlik Meslk Kanunu TBMM'den geçti. Öğretmenlik Meslk Kanunu'na göre .öğretmenlik mesleği; aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak. Özel okullarda görevli öğertmenler de kanunun kendilerini kapsayıp kapsamadığını merak ediyor. Özel okul öğretmenleri uzman öğretmen ve baş öğretmen olabilir mi? Özel okul öğretmenleri uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınavına katılabilir mi? sorusu özel okul öğretmenleri tarafından soruluyor.

Özel okul öğretmenleri uzman öğretmen ve baş öğretmen olabilir mi?

Kanunla, eğitim öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleriyle kariyer basamaklarında ilerlemeleri düzenlenecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenler uzman öğretmen ve baş öğretmen olabilecek. Özel okul öğretemnlerini de kapsaması beklenen uygulama ile tüm öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı eğitimlere katılabilecek. Özel okul öğretmenleri de MEB'in açtığı eğitim ve sınavlara katılarak sertifika labilecek. Ancak ücret artışı konusunda kanun özel eğitim kurumlarında görevli öğretmenleri kapsamıyor.

Özel okul öğretmenleri uzman öğretmenlik sınavına girebilir mi?

MEB tarafından verilen eğitimler sonrasında özel eğitim kurumunda görevli olan öğretmenler sertifika alabilir. Ancak uzman öğretmen olabilmek için belli şartları taşımak gerekiyor. Özel okul öğretemnleri bu şartları taşımıyorsa uman öğretmen ve baş öğretmen olamaz.

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