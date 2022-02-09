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TIMETURK / GENEL / Öğretmen atamalarında mülakat kalktı mı? Öğretmen alımı sözlü sınav kaldırılacak mı?

Öğretmen atamalarında mülakat kalktı mı? Öğretmen alımı sözlü sınav kaldırılacak mı?

Öğretmen atamalarında mülakat kalktı mı? Öğretmen alımı sözlü sınav kaldırılacak mı? Bir milyona yakın öğretmeni yakından ilgilendiren Öğretmenlik Meslek Kanunu geçtiğimiz haftalarda TBMM'den geçmişti. Kanunun detayları da sonradan netleşmeye başladı. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlerin kariyer yolu açılacak ve uzman öğretmen ve baş öğretmenlik kademeleri olacak. Adaylık aşamasında öğretmenler 240 saatlik mesleki gelişim eğitimi alacak ve bu eğitim sonrasında değerlendirme sürecine katılacaklar. Değerlendirme sürecinde ise mülakat ve sözlü sınav olmayacak.

34 Dakika Önce
2022-02-09 14:59:09
Öğretmen atamalarında mülakat kalktı mı? Öğretmen alımı sözlü sınav kaldırılacak mı?

Öğretmen atamalarında mülakat kalktı mı? Öğretmen alımı sözlü sınav kaldırılacak mı? Bir milyona yakın öğretmeni yakından ilgilendiren Öğretmenlik Meslek Kanunu geçtiğimiz haftalarda TBMM'den geçmişti. Kanunun detayları da sonradan netleşmeye başladı. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlerin kariyer yolu açılacak ve uzman öğretmen ve baş öğretmenlik kademeleri olacak. Adaylık aşamasında öğretmenler 240 saatlik mesleki gelişim eğitimi alacak ve bu eğitim sonrasında değerlendirme sürecine katılacaklar. Değerlendirme sürecinde ise mülakat ve sözlü sınav olmayacak.

Hatırlanacağı üzere Öğretmenlik Meslek Kanunu haftalar önce TBMM'den geçmişti. Bir milyona yakın öğretmeni ilgilendiren Öğretmenlik Meslek Kanununa ilişkin detaylar da belli olmaya başlandı. Kanunun en temel özelliğinin öğretmenlere kariyer imkanı sağlaması oldu. Öğretmenler "adaylık", "öğretmenlik", "uzman öğretmenlik" ve "başöğretmenlik" olmak üzere 4 basamaklı bir kariyer gelişim sistemine dahil olacak.

Öğretmen atamalarında mülakat kalktı mı?

Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre; Adaylık için minimum bir yıl, maksimum 2 yıllık bir süre öngörülüyor. Bundan sonraki öğretmen atamalarında öğretmenler, okullarına gidecekler ama hemen dersten sorumlu olmayacaklar. Öğretmenler, Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'na tabi tutulacak. 240 saatlik bir mesleki gelişim ve oryantasyonlarıyla ilgili eğitim alacaklar, sınıf içi, okul içi ve okul dışı uygulamaları tamamlayacaklar. Süreci tamamlayan öğretmenler bir değerlendirme komisyonundan geçecekler. Değerlendirme komisyonuna öğretmenler gitmeyecek, herhangi bir mülakat ya da kanaat belirtme olmayacak. Öğretmenlerin 240 saatlik eğitimi tamamlayıp tamamlamadığına bakılacak.

Öğretmen alımı sözlü sınav kaldırılacak mı?

Öğretmen atamalarında mülakat ve sözlü sınav uygulaması devam ediyor. Öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına ilişkin ise henüz çalışma yapılmaıyor.

Aday öğertmenllik kaldırma sınavı kaldırıldı mı?

Aday öğretmenlik, üniversiteden mezun olduktan sonra, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nı (KPSS) kazanan kişinin atandıktan sonraki 1 yıllık dönemine verilen isim. En az 1 yıl içinde çalışıp başarılı performans gösteren öğretmenler, Adaylık Kaldırma Sınavı'na (AKS) giriyordu. Sınavda başarı gösteren kişiler öğretmen olarak atanıyordu. Yeni dönemde artık AKS uygulanmayacak. Bunun yerine mesleki gelişim temelli bir değerlendirme süreci getirilecek.

Aday öğretmenler derse girecek mi?

Aday öğretmenler yeni kanuna göre önce bir eğitimden geçecek. 240 saat sürecek olan mesleki gelişim ve oryantasyon eğitiminin ardından aday öğretmenler değerlendirme komisyonuna girecek. Aday öğretmenler atandıktan sonra derse hemen giremeyecek. .

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