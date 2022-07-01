Otogaza indirim var mı? 1 Temmuz LPG'ye indirim mi yapıldı? Otogaza (LPG) 1 Temmuz'da indirim yapılacak mı? Otogaza ne kadar indirim geldi?

Otogaza indirim var mı? 1 Temmuz LPG'ye indirim mi yapıldı? Otogaza (LPG) 1 Temmuz'da indirim yapılacak mı? Son zamanlarda akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış araç sahiplerini oldukça üzmüştü. Araçlarını yerinden kıpırdatamaz hale gelen araç sahipleri benzine, mazota ve LPG'ye indirim bekliyordu. Beklenen indirim haberi geçtiğimiz günlerde motorine gelmişti. 1 Temmuz'da motorine gelen indirimlerin ardından benzin ve oto gaza da indirim yapılacağı belirtildi. Peki LGP (oto gaz) indirimi ne zaman? Otogaza 1 Temmuz'da indirim mi yapılacak? Otogaza ne kadar indirim geldi?

Küresel piyasalarda Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışmasıyla enerji krizi yaşandı. Rus doğalgaz ve petrol ürünlerine peş peşe ambargo uygulanmış ve ardından fiyatlarda büyük bir artış görülmüştü. Yaşanan fiyat artışları pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de akaryakıta ve LPG'ye zam gelmesine neden oldu.

Otogaza indirim var mı?

Araç sahipleri son günlerde akaryakıta gelen indirimler ile seviniyor. Ancak LPG'li araç sahipleri de otogaza indirim yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. 1 Temmuz'da benzine ve otogaza büyük bir indirim geleceği sektör yetkilileri tarafından iddia edildi.

1 Temmuz LPG'ye indirim mi yapıldı?

1 Temmuz Cuma'yı 2 Temmuz Cumartesi'ye bağlayan gece otogaza 1 lira 73 kuruş indirim bekleniyor.

Otogaza (LPG) 1 Temmuz'da indirim yapılacak mı?

Sözcü'de yer alan habere göre, 1 Temmuz gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 2 lira 13 kuruş otogaza ise 1 lira 71 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

1 Temmuz LPG otogaz güncel fiyatları

İşte İl İl 1 Temmuz'da uygulanan LPG (otogaz) litre pompa fiyatları;

Adana 12,26

Adıyaman 12,33

Afyonkarahisar 12,15

Ağrı 12,55

Amasya 12,43

Ankara 12,32

Antalya 12,18

Artvin 12,57

Aydın 12,15

Balıkesir 12,15

Bilecik 12,11

Bingöl 12,40

Bitlis 12,45

Bolu 12,09

Burdur 12,23

Bursa 12,10

Çanakkale 12,18

Çankırı 12,38

Çorum 12,40

Denizli 12,12

Diyarbakır 12,39

Edirne 12,40

Elazığ 12,37

Erzincan 12,56

Erzurum 12,60

Eskişehir 12,13

Gaziantep 12,27

Giresun 12,56

Gümüşhane 12,57

Hakkari 12,72

Hatay 12,28

Isparta 12,22

Mersin 12,32

İzmir 12,09

Kars 12,66

Kastamonu 12,40

Kayseri 12,37

Kırklareli 12,39

Kırşehir 12,35

Kocaeli 12,09

Konya 12,35

Kütahya 12,16

Malatya 12,34

Manisa 12,15

Kahramanmaraş 12,23

Mardin 12,39

Muğla 12,17

Muş 12,42

Nevşehir 12,37

Niğde 12,26

Ordu 12,54

Rize 12,54

Sakarya 12,09

Samsun 12,56

Siirt 12,47

Sinop 12,59

Sivas 12,44

Tekirdağ 12,39

Tokat 12,43

Trabzon 12,56

Tunceli 12,36

Şanlıurfa 12,33

Uşak 12,13

Van 12,51

Yozgat 12,40

Zonguldak 12,12

Aksaray 12,36

Bayburt 12,52

Karaman 12,33

Kırıkkale 12,36

Batman 12,44

Şırnak 12,40

Bartın 12,15

Ardahan 12,66

Iğdır 12,69

Yalova 12,13

Karabük 12,29

Kilis 12,27

Osmaniye 12,28

Düzce 12,05