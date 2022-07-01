BÜYÜK indirim! Benzine indirim mi geldi? 1 Temmuz benzine indirim var mı? Benzine ne kadar indirim yapılacak? Geçtiğimiz günlerde motorine peş peşe indirimler gelmişti. Mazota iki günde gelen indirim miktarı 3.5 lira seviyesindeydi. Benzinli araç sahiplerini sevindirecek gelişme 1 Temmuz'da sektör kaynakları tarafından duyuruldu. Bir büyük indirim de benzinin litre satış fiyatına geliyor. Peki 1 Temmuz'da benzine indirim yapılacak mı? 1-2 Temmuz benzine indirim var mı?

BÜYÜK indirim! Benzine indirim mi geldi? 1 Temmuz benzine indirim var mı? Benzine ne kadar indirim yapılacak? Geçtiğimiz günlerde motorine peş peşe indirimler gelmişti. Mazota iki günde gelen indirim miktarı 3.5 lira seviyesindeydi. Benzinli araç sahiplerini sevindirecek gelişme 1 Temmuz'da sektör kaynakları tarafından duyuruldu. Bir büyük indirim de benzinin litre satış fiyatına geliyor. Peki 1 Temmuz'da benzine indirim yapılacak mı? 1-2 Temmuz benzine indirim var mı?

Rusya'nın Ukrayna'ya uluslararası hukuku hiçe sayarak saldırmasıyla petrolde küresel piyasada büyük bir kriz yaşanmıştı. Rus enerji ürünlerine ambargo uygulanması ile brent petrol ve doğal gaz fiyatları oldukça fazla yüklselmişti. Yaşanan kriz nedneiyle tüm ülkelerde akaryakıt ürünlerine peş peşe zam gelmişti. Ülkemizde de benzin ve motorinin litresi son aylarda katlanarak arttı. Ancak son günlerde brent petrolde yaşanan gerileme ve yurt içinde döviz kurunun gerilemesi nedeniyle akaryakıtta da indirim beklentisi oluştu.

Benzine indirim mi geldi?

Haziran ayının son günlerinde mazota peş peşe indirim gelmişti. Benzinli araç sahipleri de benzine ne zaman indirim yapılacağını merak ediyordu. Beklenen gün geldi. Benzine büyük bir indirim geleceği iddia edildi.

1 Temmuz benzine indirim var mı?

Sözcü'de yer alan habere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 2 lira 13 kuruş indirim yapılacak. Ayrıca otogaza da 1 lira 71 kuruş fiyat indirimi yapılacak?

Mazota peş peşe indirim

Motorine son günlerde büyük indirim yapılmıştı. 29-30 Haziran tarihlerinde de motorine toplamda 3 lira 34 kuruşluk indirim gelmişti.

Benzin fiyatı ne kadar? Güncel 1 Temmuz

İstanbul / Avrupa 27,26 TL

İstanbul / Anadolu 27,27 TL

İzmir 27,38 TL

Ankara 27,36 TL