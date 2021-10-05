Otobüs biletleri ne zamana kadar iptal edilir? Otobüs bileti yolculuk saatine kadar iptal edilebilir mi? Sık sık otobüs ile şehirlerarası seyahate çıkan vatandaşları ilgilendiren çok önemli bir karar alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre açık bilete dönüş ve bilet iptali başvurularında '12 saat önce' şartını 'sefer başlayıncaya kadar' olarak değiştirdi.

Otobüs biletleri ne zamana kadar iptal edilir? Otobüs bileti yolculuk saatine kadar iptal edilebilir mi? Sık sık otobüs ile şehirlerarası seyahate çıkan vatandaşları ilgilendiren çok önemli bir karar alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre açık bilete dönüş ve bilet iptali başvurularında '12 saat önce' şartını 'sefer başlayıncaya kadar' olarak değiştirdi.

Otobüs biletlerinin açık bilete dönüştürülmesine dair sürelerde değişikliğe gidildi. Kkonuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden açıklama eldi. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin tamamının iade edildiği, otobüs hareket saatinden 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda ise 6 ay geçerli açık bilet düzenlemek zorunda olunduğu hatırlatılarak, şöyle denildi:

Otobüs biletleri ne zamana kadar iptal edilir?

"İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile 6 Eylül'den itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerin; uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatleri için 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesi kararlaştırıldı. Ancak, daha önce yolcu bileti almış olan vatandaşların, sefer başlamadan önce genelgede öngörülen asgari kriterleri sağlayamadıklarından dolayı seyahat edemedikleri, bu nedenle yolcu bileti için ödedikleri ücretin iadesini alamadıkları veya açık bilete çeviremedikleri belirlendi."

Otobüs bileti yolculuk saatine kadar iptal edilebilir mi?

Yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi için Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre düzenleme yapıldığı belirtilerek, "Önceden otobüsle seyahat etmek için yolcu bileti alan; ancak sefer başlamadan aşı ve PCR kriterlerine uygun olmadığı tespit edilen yolcular için, sefer başlayıncaya kadar talepte bulunulması halinde, daha önce düzenlenmiş yolcu bileti yerine ikinci bir talimata kadar 6 ay geçerli açık bilet düzenlenebilecek" denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.