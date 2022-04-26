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TIMETURK / GENEL / ÖSYM GİS YKS sınav görevi başvuru süresi bitti mi? Öğretmen 2022 YKS sınav göreli başvurusu son gün ne zaman? Süre uzadı mı, bitti mi?

ÖSYM GİS YKS sınav görevi başvuru süresi bitti mi? Öğretmen 2022 YKS sınav göreli başvurusu son gün ne zaman? Süre uzadı mı, bitti mi?

ÖSYM GİS YKS sınav görevi süresi bitti mi? Öğretmen 2022 YKS sınav göreli başvurusu son gün ne zaman? YKS sınav görevi başvuru süresi uzadı mı, bitti mi? ÖSYM'nin en geniş katılımlı sınavı olan YKS'ye 2022 yılında yine milyonlarca aday katılacak. KYS sınavına öğretmenler de sınav görevlisi olarak başvurabiliyor. YKS sınavına ÖSYM GİS üzerinden başvurular geçtiğimiz hafta açılmıştı. Peki YKS sınav görevi başvurusu son gün, son saat ne zaman?

59 Dakika Önce
2022-04-26 14:29:07
ÖSYM GİS YKS sınav görevi başvuru süresi bitti mi? Öğretmen 2022 YKS sınav göreli başvurusu son gün ne zaman? Süre uzadı mı, bitti mi?

ÖSYM GİS YKS sınav görevi süresi bitti mi? Öğretmen 2022 YKS sınav göreli başvurusu son gün ne zaman? YKS sınav görevi başvuru süresi uzadı mı, bitti mi? ÖSYM'nin en geniş katılımlı sınavı olan YKS'ye 2022 yılında yine milyonlarca aday katılacak. KYS sınavına öğretmenler de sınav görevlisi olarak başvurabiliyor. YKS sınavına ÖSYM GİS üzerinden başvurular geçtiğimiz hafta açılmıştı. Peki YKS sınav görevi başvurusu son gün, son saat ne zaman?

YKS sınavının kusursuz işleyişinde sınav görevlilerinin payı oldukça büyük. 2022 yılında YKS sınavı için öğretmen sınav görevi başvuruları geçtiğimiz hafta başlamıştı. ÖSYM'den binlerce öğretmeni ilgilendiren flaş bir duyuru geldi. Duyuruya göre YKS sınav görevli başvuru ekranı açıldı. ÖSYM GİS ve ÖSYM mobil üzerinden kamu personelleri YKS'de görev isteyebilecekler.

ÖSYM GİS YKS sınav görevi süresi bitti mi?

2022 YKS (AYT-TYT-YDT) sınavları için öğretmenlerin sınav görevli başvuruları için süre daralıyor.

Öğretmen 2022 YKS sınav göreli başvurusu son gün ne zaman?

18-19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak olan 2022 YKS için görev tercihlerinizi https://gis.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM GİS mobil uygulamasından 27 Nisan 2022 (yarın) saat 10.00'a kadar yapabilirsiniz.

YKS sınav görevli başvurusu nasıl, nereden yapılır?

2022 YKS görev tercih işlemleri https://gis.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM GİS mobil uygulamasından yapılabilir.

2022 YKS sınav görevi başvuruları başladı mı? ÖSYM GİS mobil YKS öğretmen sınav görevli başvurusu başladı mı? Son gün ne zaman?
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