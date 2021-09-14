ÖSYM DGS tercih sonuçları açıklandı mı? Son dakika 2021 DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı

Son dakika 2021 DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı | Önlisans eğitimlerini 4 yıllık lisans düzeyine çıkarmak için 300 bine yakın adayın girdiği 2021 DGS sınavında üniversite tercih işlemleri 7 Eylül'de sona ermişti. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar günlerdir ÖSYM DGS tercih sonuçları açıklandı mı sorusunu soruyor. Binlerce kişi eğitimleri için dönüm noktası olan DGS tercih sonuçlarının bir an önce açıklanmasını bekliyor. Adaylar ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranında her sabah yoğunluğa neden oluyor. İşte 2021 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı...

Son dakika 2021 DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı | Önlisans eğitimlerini 4 yıllık lisans düzeyine çıkarmak için 300 bine yakın adayın girdiği 2021 DGS sınavında üniversite tercih işlemleri 7 Eylül'de sona ermişti. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar günlerdir ÖSYM DGS tercih sonuçları açıklandı mı sorusunu soruyor. Binlerce kişi eğitimleri için dönüm noktası olan DGS tercih sonuçlarının bir an önce açıklanmasını bekliyor. Adaylar ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranında her sabah yoğunluğa neden oluyor. İşte 2021 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı...

2021 DGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından barajı geçen binlerce aday için DGS tercih süreci başlamıştı. DGS tercihleri 27 Ağustos'ta başlamış ve 7 Eylül'de sona erdi. Tercihlerini tamamlayan binlerce aday DGS tercih sonuçlarının bir an önce açıklanmasını bekliyor. ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfasında yoğunluğa neden olan adaylar her sabah DGS tercih sonuçları açıklandı mı? sorusuna yaaıt arıyor.

ÖSYM DGS tercih sonuçları açıklandı mı?

2021 DGS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklanmadı. DGS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandığı zaman https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden yapabilir. DGS tercih sonuçları için tıklayın...

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

DGS sınavına giren ve üniversite tercihleri yapan binlerce kişi DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? sorusuna yanıt arıyor. DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair ÖSYM'den resmi bir açıklama henüz gelmedi. Ancak 2020 yılına bakıldığında tercih işlemi bittikten 5 gün sonra DGS tercih sonuçlarının açıklandığı görülüyor. 2021 yılı DGS tercih sonuçlarının da 14 Eylül ile 17 Eylül arasında açıklanması bekleniyor.

DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

DGS TERCİH KILAVUZU

2021 DGS'ye kaç kişi girdi?

DGS başvurularının sona erdiği süreçte ÖSYM Başkanı Halis Aygün, DGS'ye toplam 289 bin 208 adayın başvurduğunu açıklamıştı.

DGS'de ek yerleştirme ne zaman?

DGS yerleştirme süreci YKS'de olduğu gibi ek yerleştirme işlemi uygulanabiliyor. Boş kalan kontenjanlar içimn DGS ek yerleştirmeler yapılacak. Ancak henüz 2021 DGS ek yerleştirme tarihleri belli değil. 2020 yılında DGS Ek Yerleştirme tercihleri 5-11 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılmıştı.

2021 DGS ek yerleştirme tercihi kimler yapabilir?

2020-DGS merkezì yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020- DGS'ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

DGS nedir?

Dikey Geçiş Sınavı (kısaca DGS), 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.

Sınavda uygulanmakta olan testin genel amacı, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesidir. Sınavın soru sayıları ise 60 sözel 60 sayısal olarak toplamda 120 soru ve 150 dakika olarak sınav süresi belirlenmiştir. Her iki bölüm içinde onar tane mantık sorusu bulunmaktadır. Bu amaçla hazırlanan sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmaktadır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olmaktadır. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmekle beraber, yanlışlar ilgili bölümün doğrularını götürmektedir.

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