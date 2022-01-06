Osman Sezener kimdir? Osman Sezener'in Restoranı nerede?

TV8'de yayınlanan MasterChef programında son finalistin belli olacağı bölüme Osman Sezener konuk şef olarak katıldı. GQ Men ödüllerinde yılın şefi ödülünü alan Osman Sezer'in kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Türk mutfağını fine diningde İstanbul dışına taşıyan isimlerden biri olan Osman Sezener'in Restaurantı lezzet düşkünlerinin uğrak mekanlarından biri haline geldi. İşte Şef Osman Sezener'in hayatı ve biyografisi...

TV8'de yayınlanan MasterChef programında son finalistin belli olacağı bölüme Osman Sezener konuk şef olarak katıldı. GQ Men ödüllerinde yılın şefi ödülünü alan Osman Sezer'in kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Türk mutfağını fine diningde İstanbul dışına taşıyan isimlerden biri olan Osman Sezener'in Restaurantı lezzet düşkünlerinin uğrak mekanlarından biri haline geldi. İşte Şef Osman Sezener'in hayatı ve biyografisi...

MasterChef'in 151. bölümünde son finalist belli olacak. Daha önce Sergen, Hasan ve Eren'in beyaz önlüğü giydiği yarışmada Tahsin ile Dilara son finalist olmak için yarışacak. MasterChef'in 1851. bölümünde Osman Sezener konuk şef olarak yarışmada yerini aldı. Osman Sezener Kırlangıç balığı ile ilgili yemek yaptı. Konuk şef Osman Sezener'in kim olduğu izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

Osman Sezener kimdir?

Osman Sezener GQ Men ödüllerinde yılın şefi ödülünü aldı.

M. Osman Sezener, 1982 yılında İzmir'de dünyaya geldi.

İzmir Amerikan Lisesi'nden mezun olduktan sonra yiyecek-içecek sektörüyle ilgilendi ve ailesinin yanına gitmeye karar verdi.

Eğitimine Bilkent Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde başladı ve hemen ardından New York Fransız Mutfağı'nda eğitimini tamamladı.

Kendi deyimiyle “Ailesi sayesinde kalabalık sofralarda 4 öğün yediği harika yemekler” yaratım sürecinde belirleyici oldu.

Eğitim hayatını tecrübeyle pekiştirmek için Amerika, İtalya ve İstanbul'da önemli mutfaklarda çalıştı.

Yine çocukluğundan beri yurt içi ve yurt dışı gezilerinde sokak yemekleri ile tanışmış, iyi restoranlarda yediği yemeklerin damak ve zihin gelişiminde büyük rol oynamıştır.

Eğitimin sadece okulda olmadığının bilincinde; İlerlemek istediği bu yemek serüveni için yaşadığı toprakların malzemelerini, hikayesi olan insanların tariflerini ve farklı dokulara sahip coğrafyaların hazinelerini keşfetmiştir.

Bu sırada farklı ülkelerdeki çalışma deneyiminden sonra İzmir'e dönen Sezener, ailesinin Ristorante Pizzeria Venedik'i yeni markalarla genişletmek için çalışmalara başladı.

Venedik Catering ve Venedik Pizza Express'i yarattı.

Aile mesleği için yapmayı planladığı yenilikler de bu şekilde kendini göstermeye başlamıştır.

OD Urla, bu felsefeden yola çıkarak 2018 yılının son aylarında ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatmak için kapılarını açtı.

OD, Osman Sezener'in bitmeyen enerjisine paralel olarak devam etmekte ve her ay mevsimin getirdiği yeniliklere göre menüsünü yenilemektedir.

Fine dining ne demek?

Fine dining yemeğin ne olduğu pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Fine Dining kısaca servis, dekorasyon, hitap, yemek kalitesi ve sunumu anlamında üst düzey standarlarda hizmet veren restoranlara denir. Fine dining restoranlara adım atıldığı andan itibaren atmasferin değiştiği ve üst sınıf bir restoranda olduğunuz izlenimine kapılırsınız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.