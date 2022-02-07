Osman Kaymak kimdir? Isparta Valisi kim oldu? Isparta geçici valisi Osman Kaymak nereli? Isparta'da bir süredir yoğun kar yağışı nedeniyle yaşam olumsuz etkilenmişti. Isparta'da pek çok mahalleye elektrik verilmemişti. 88 saat süren elektrik kesintilerinin ardından Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun yerine yeni bir isim görevlendirildi. Ömer Seymenoğlu'nun koronavirüse yakalandığı ve tedavi sürecinde Osman Kaymak'ın geçici olarak Isparta Valisi olarak atandığı belirtildi. Peki Osman Kaymak kimdir ve kaç yaşındadır?

Osman Kaymak kimdir? Isparta Valisi kim oldu? Isparta geçici valisi Osman Kaymak nereli? Isparta'da bir süredir yoğun kar yağışı nedeniyle yaşam olumsuz etkilenmişti. Isparta'da pek çok mahalleye elektrik verilmemişti. 88 saat süren elektrik kesintilerinin ardından Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun yerine yeni bir isim görevlendirildi. Ömer Seymenoğlu'nun koronavirüse yakalandığı ve tedavi sürecinde Osman Kaymak'ın geçici olarak Isparta Valisi olarak atandığı belirtildi. Peki Osman Kaymak kimdir ve kaç yaşındadır?

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun görevden alındığı iddia edilmişti. İddia sonrası Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun yerine Osman Kaymak'ın geçici olarak görevlendirildiği açıklandı. Ömer Seymenoğlu'nıun görevden alınmadığı, sağlık sorunları nedeniyle geçici olarak yerine merkezden Osman Kaymak'ın görevlendirildiği açıklandı. Ömer Seymenoğlu'nun koronavirüse yakalandığı ve tedavi gördüğü için böyle bir atama yapıldığı açıklandı.

Isparta Valisi kim oldu?

Isparta Valiliği'ne geçici olarak, yani Ömer Seymenoğlu'nun tedavisi bitip göreve başlayana kadar yerine geçici olarak Osman Kaymak görevlendirildi.

Osman Kaymak kimdir?

Osman Kaymak 1965 yılında Bayburt, Türkiye'de dünyaya geldi. Osman Kaymak Türk bürokrat.

1986 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1991 yılında Kütahya iline bağlı Pazarlar ilçesine kurucu kaymakam olarak atanmıştır. Daha sonrasında Narman ve Battalgazi kaymakamlıkları görevinde bulunmuştur. 1998 yılında Niğde'ye vali yardımcısı olarak atanmıştır. Ardından Suluova, Elmadağ ve Eyüpsultan kaymakamlıkları görevinde bulunmuştur. 2013 yılında ise İzmit kaymakamı olmuştur. 23 Mayıs 2014 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile de Tunceli valiliğine atanmıştır. Vali Osman Kaymak, İçişleri Bakanlığı tarafından 18 Ocak 2017 tarihinde Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiş ve kayyum olarak atanmıştır. Tunceli Valiliği görevi ile Belediye Başkan Vekilliği görevlerini birlikte yürütmüştür. 21 Haziran 2017 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Samsun Valiliğine atanmıştır.

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Açıklamada "Isparta Valimiz Sayın Ömer Seymenoğlu, Isparta'da yoğun kış şartları mücadele döneminde görevinin başındayken, Covid 19'a yakalanmış ve evinde karantina altına girmiştir. İlde yoğun kar yağışı nedeniyle sürdürülen çalışmalarda ilk günden beri bulunan İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın İsmail Çataklı ile yapılan istişareler sonucunda afetle mücadelenin aksamaması ve kamu hizmetlerinin devam etmesi için eski Samsun Valisi, Bakanlığımız Vali Mülkiye Müfettişi Sayın Osman Kaymak 5 Şubat itibari ile valimizin karantina süresince Isparta Vali vekilliğine görevlendirilmiştir. Uygulama rutin bir uygulama olup görevden alma veya atama söz konusu değildir." denildi.