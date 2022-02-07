Osman Kaymak kimdir? Geçici Isparta Valisi Osman Kaymak nereli, kaç yaşında?

Osman Kaymak kimdir? Geçici Isparta Valisi Osman Kaymak nereli, kaç yaşında? Isparta Valiliği'nde geçici olarak görev değişimi yaşandı. Sağlık nedeni ile Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun yerine Osman Kaymak atandı. Bürokrat ve hukukçu olan Osman Kaymak pek çok ilçede kaymakmlık görevini yapmıştır. Osman Kaymak son olarak 21 Haziran 2017 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Samsun Valiliğine atanmıştı. İşte Osman Kaymak'ın hayatı ve biyografisi...