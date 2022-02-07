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TIMETURK / GENEL / Osman Kaymak kimdir? Geçici Isparta Valisi Osman Kaymak nereli, kaç yaşında?

Osman Kaymak kimdir? Geçici Isparta Valisi Osman Kaymak nereli, kaç yaşında?

Osman Kaymak kimdir? Geçici Isparta Valisi Osman Kaymak nereli, kaç yaşında? Isparta Valiliği'nde geçici olarak görev değişimi yaşandı. Sağlık nedeni ile Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun yerine Osman Kaymak atandı. Bürokrat ve hukukçu olan Osman Kaymak pek çok ilçede kaymakmlık görevini yapmıştır. Osman Kaymak son olarak 21 Haziran 2017 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Samsun Valiliğine atanmıştı. İşte Osman Kaymak'ın hayatı ve biyografisi...

1 Saat Önce
2022-02-07 12:48:01
Osman Kaymak kimdir? Geçici Isparta Valisi Osman Kaymak nereli, kaç yaşında?

Osman Kaymak kimdir? Geçici Isparta Valisi Osman Kaymak nereli, kaç yaşında? Isparta Valiliği'nde geçici olarak görev değişimi yaşandı. Sağlık nedeni ile Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun yerine Osman Kaymak atandı. Bürokrat ve hukukçu olan Osman Kaymak pek çok ilçede kaymakmlık görevini yapmıştır. Osman Kaymak son olarak 21 Haziran 2017 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Samsun Valiliğine atanmıştı. İşte Osman Kaymak'ın hayatı ve biyografisi...

Osman Kaymak kimdir?

Osman Kaymak 1965 yılında Bayburt'ta dünyaya geldi. Osman Kaymak Türk bürokrattır.

Osman Kaymak 1986 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Mezuniyetin ardından göreve başlayan Osman Kaymak 1991 yılında Kütahya iline bağlı Pazarlar ilçesine kurucu kaymakam olarak atanmıştır.

Ardından, Narman ve Battalgazi kaymakamlıkları görevinde bulunmuştur.

1998 yılında Niğde'ye vali yardımcısı olarak atanmıştır.

Ardından Suluova, Elmadağ ve Eyüpsultan kaymakamlıkları görevinde bulunmuştur.

2013 yılında ise İzmit kaymakamı olmuştur.

23 Mayıs 2014 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile de Tunceli valiliğine atanmıştır.

Vali Osman Kaymak, İçişleri Bakanlığı tarafından 18 Ocak 2017 tarihinde Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiş ve kayyum olarak atanmıştır.

Tunceli Valiliği görevi ile Belediye Başkan Vekilliği görevlerini birlikte yürütmüştür.

21 Haziran 2017 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Samsun Valiliğine atanmıştır.

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