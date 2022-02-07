Isparta Valisi neden görevden alındı? Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun yerine kim geldi?

Isparta Valisi neden görevden alındı? Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun yerine kim geldi? sorusu şu sıralar pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Isparta'da günlerdir devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yaşam olumsuz etkilenmiş ve bir çok mahalleye elektrik verilmemişti. Yapılan açıklamaya göre Covid 19'a yakalanan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu geçici olarak görevden alındı. Yerine ise Merkez Valisi Osman Kaymak görevlendirildi.