Isparta Valisi neden görevden alındı? Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun yerine kim geldi?
Isparta Valisi neden görevden alındı? Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun yerine kim geldi? sorusu şu sıralar pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Isparta'da günlerdir devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yaşam olumsuz etkilenmiş ve bir çok mahalleye elektrik verilmemişti. Yapılan açıklamaya göre Covid 19'a yakalanan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu geçici olarak görevden alındı. Yerine ise Merkez Valisi Osman Kaymak görevlendirildi.
2022-02-07 12:41:35
Isparta Valisi neden görevden alındı? Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun yerine kim geldi? sorusu şu sıralar pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Isparta'da günlerdir devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yaşam olumsuz etkilenmiş ve bir çok mahalleye elektrik verilmemişti. Yapılan açıklamaya göre Covid 19'a yakalanan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu geçici olarak görevden alındı. Yerine ise Merkez Valisi Osman Kaymak görevlendirildi.
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun görevden alındığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İddianın detayları dakikalar sonra netleşti. Görevden alınma olayının geçici olduğu öğrenildi.
Isparta Valisi neden görevden alındı?
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle geçici olarak görevden alındığı açıklandı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun koronavirüse yakalandığı açıklandı.
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun yerine kim geldi?
Seymenoğlu geçici olarak görevden alındı. Seymenoğlu'nun yerine Merkez Valisi Osman Kaymak görevlendirildi.
Osman Kaymak kimdir?
Osman Kaymak 1965 yılında Bayburt, Türkiye'de dünyaya geldi. Osman Kaymak Türk bürokrat.
1986 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1991 yılında Kütahya iline bağlı Pazarlar ilçesine kurucu kaymakam olarak atanmıştır. Daha sonrasında Narman ve Battalgazi kaymakamlıkları görevinde bulunmuştur. 1998 yılında Niğde'ye vali yardımcısı olarak atanmıştır. Ardından Suluova, Elmadağ ve Eyüpsultan kaymakamlıkları görevinde bulunmuştur. 2013 yılında ise İzmit kaymakamı olmuştur. 23 Mayıs 2014 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile de Tunceli valiliğine atanmıştır. Vali Osman Kaymak, İçişleri Bakanlığı tarafından 18 Ocak 2017 tarihinde Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiş ve kayyum olarak atanmıştır. Tunceli Valiliği görevi ile Belediye Başkan Vekilliği görevlerini birlikte yürütmüştür. 21 Haziran 2017 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Samsun Valiliğine atanmıştır. .
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