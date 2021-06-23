Osman Büyükşen kimdir? Osman Büyükşen neden Müge Anlı'ya çıktı?

Osman Büyükşen kimdir? Osman Büyükşen neden Müge Anlı'ya çıktı? Dr. Osman Büyükerşen sosyal medya platformu Twitter'da TT oldu. 54 yaşındaki Necla ve 55 yaşındaki Metin Büyükşen cinayeti ile ilgili Müge Anlı'nın sunduğu programda yeni gelişmeler yaşandı. Programa katılan Osman Büyükşen ise izleyenleri duygulandırdı. Osman Büyükşen babasının ve annesini katilinin bulunmasını istiyor ve bunun için yetkililerden yardım istiyor.