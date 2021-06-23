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Osman Büyükşen kimdir? Osman Büyükşen neden Müge Anlı'ya çıktı?

Osman Büyükşen kimdir? Osman Büyükşen neden Müge Anlı'ya çıktı? Dr. Osman Büyükerşen sosyal medya platformu Twitter'da TT oldu. 54 yaşındaki Necla ve 55 yaşındaki Metin Büyükşen cinayeti ile ilgili Müge Anlı'nın sunduğu programda yeni gelişmeler yaşandı. Programa katılan Osman Büyükşen ise izleyenleri duygulandırdı. Osman Büyükşen babasının ve annesini katilinin bulunmasını istiyor ve bunun için yetkililerden yardım istiyor.

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23.06.2021 13:06:53
Osman Büyükşen kimdir? Osman Büyükşen neden Müge Anlı'ya çıktı?

Osman Büyükşen kimdir? Osman Büyükşen neden Müge Anlı'ya çıktı? Dr. Osman Büyükerşen sosyal medya platformu Twitter'da TT oldu. 54 yaşındaki Necla ve 55 yaşındaki Metin Büyükşen cinayeti ile ilgili Müge Anlı'nın sunduğu programda yeni gelişmeler yaşandı. Programa katılan Osman Büyükşen ise izleyenleri duygulandırdı. 

OSMAN BÜYÜKŞEN KİMDİR?

Osman Büyükşen  17.01.1988 yılında Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Kasabası'nda doğdu. Osman Büyükşen Müge Anlı'nın programında 54 yaşındaki Necla ve 55 yaşındaki Metin Büyükşen cinayetinin aydınlatılması için katıldı. 

Osman Büyükşen ilkokulu İsmil Cumhuriyet İlkokulu'nda, orta öğrenimini 23 Nisan Egemenlik Ortaokulu'nda, lise öğrenimini Meram Anadolu Lisesi'nde tamamladı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2006-2012 yılları arasında öğrenim gördü.

Osman Büyükşen İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimini tamamlayarak 2019 yılı nisan ayında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.

Osman Büyükşen  01.08.2019 tarihi itibariyle Cizre Devlet Hastanesi'nde çalışmaktadır. Osman Büyükşen, Büyükşen ailesinin en büyük çocuğudur.

OSMAN BÜYÜKŞEN NEDEN MÜGE ANLI'YA KATILDI?

Konya'nın Karatay ilçesinde 2018 yılında evine giren maskeli saldırgan tarafından anne ve babası öldürülen, saldırganın kullandığı silah tutukluk yapınca kendisi de ölümden kurtulan üniversite öğrencisi Büşra Büyükşen katilin bulunmasını bekliyor.

İlçeye bağlı İsmil Mahallesi'nde ikamet eden Büşra Büyükşen (20), 4 Eylül'de evlerine giren maskeli katil tarafından anne ve babasının öldürülmesinin şokunu yaşıyor. Babası Metin Büyükşen (55) ile annesi Necla Büyükşen'i (54) öldüren saldırganın silahının tutukluk yapması sonucu pencereden atlayarak kurtulan Büşra ve ağabeyi Osman Büyükşen, katilin yakalanmasını istiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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