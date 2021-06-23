Osman Büyükşen kimdir? Dr. Osman Büyükşen nereli kaç yaşında? Osman Büyükşen Müge Anlı'ya neden katıldı?

Osman Büyükşen kimdir? Osman Büyükşen Konya'nın Karatay ilçesinde 2018 yılında işlenen korkunç cinayetlerin aydınlatılmasını istiyor. Konya'da evlerine giren maskeli saldırgan tarafından vahşice öldürülen annesi Necla Büyükşen ve babası Metin Büyükşen'in katili arayan Dr. Osman Büyükşen Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan Osman Büyükeşen anne ve babasının katilinin yakalanmasını ve adalet önüne çıkartılmasını istiyor.

Osman Büyükşen kimdir? Osman Büyükşen Konya'nın Karatay ilçesinde 2018 yılında işlenen korkunç cinayetlerin aydınlatılmasını istiyor. Konya'da evlerine giren maskeli saldırgan tarafından vahşice öldürülen annesi Necla Büyükşen ve babası Metin Büyükşen'in katili arayan Dr. Osman Büyükşen Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan Osman Büyükeşen anne ve babasının katilinin yakalanmasını ve adalet önüne çıkartılmasını istiyor.

ATV ekranlarında Müge Anlı tarafından sunulan Tatlı Sert programında anne ve babasının katillerinin bulunmasını talep eden Osman Büyükşen'in sözleri damga vurdu. 2018 yılında anne ve babası vahşice katledilen Osman Büyükşen katillerin adalet önüne çıkartılmasını istiyor.

Osman Büyükşen Müge Anlı'ya neden katıldı?

Konya'da 2018 yılında önce kar maskeli bir kişi tüfek ile 55 yaşındaki Metin Büyükşen'in evini bastı ve Necla ve Metin Büyükşen çiftini vahşice katletti. Saldırfanın tüfeğinin tutukluk yapması üzerine evde bulunan kızları Büşra Büyükşen olayı yaralı olarak atlattı. Anne ve babasının katillerinin bulunması için Osman Büyükşen Müge Anlı'nın programına çıkmıştır.

Osman Büyükşen kimdir?

Osman Büyükşen 17.01.1988 yılında Konya'nın Karatay ilçesinde dünyaya geldi. Osman Büyükşen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak Cizre'de görev almaktadır. Osman Büyükşen anee ve babasının katillerini bulmak için Müge Anlı'nın programına kaılmıştır. Osman Büyükşen Müge Anlı'nın programında 54 yaşındaki Necla ve 55 yaşındaki Metin Büyükşen cinayetinin aydınlatılması için katıldı.

Osman Büyükşen ilkokulu İsmil Cumhuriyet İlkokulu'nda, orta öğrenimini 23 Nisan Egemenlik Ortaokulu'nda, lise öğrenimini Meram Anadolu Lisesi'nde tamamladı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2006-2012 yılları arasında öğrenim gördü.

Osman Büyükşen İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimini tamamlayarak 2019 yılı nisan ayında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.

Osman Büyükşen 01.08.2019 tarihi itibariyle Cizre Devlet Hastanesi'nde çalışmaktadır. Osman Büyükşen, Büyükşen ailesinin en büyük çocuğudur.

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