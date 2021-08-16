Ortaokul öğrencileri aşı yaptıracak mı? Ortaokul öğrencileri aşılanacak mı? Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı aşılmada yeni kararlar aldı. Alınan karar ile okullarda yüz yüze eğitimin başlamasının önü açılacak. Buna göre aşılama yaşı kronik hastalığı olanlarda 12'ye kadar düşürüldü. Ayrıca 15 yaş üstü gençler de istedikleri takdirde aşılanabilecek. Peki ilkokul öğrencileri (ortaokul) aşılanacak mı? Aşı yaptırmayan öğrenciler uzaktan eğitime mi başlayacak?

Ortaokul öğrencileri aşı yaptıracak mı? Ortaokul öğrencileri aşılanacak mı? Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı aşılmada yeni kararlar aldı. Alınan karar ile okullarda yüz yüze eğitimin başlamasının önü açılacak. Buna göre aşılama yaşı kronik hastalığı olanlarda 12'ye kadar düşürüldü. Ayrıca 15 yaş üstü gençler de istedikleri takdirde aşılanabilecek. Peki ilkokul öğrencileri (ortaokul) aşılanacak mı? Aşı yaptırmayan öğrenciler uzaktan eğitime mi başlayacak?

Sağlık Bakanlığı aşılamada yaşı 12'ye kadar düşürüdü. 12 yaşında olan ve kronik rahatsızlığı bulunanlara aşı randevusu açılacak. Aşılanmak isteyenler randevu alarak aşı yaptırabilecek. Ayrıca 15 yaş üstü de istediği zaman aşı yaptırabilecek. İşte Sağlık Bakanlığı'nın aldığı yeni kararlar;

1- Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı.

2- PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi.

3- 4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.

4- 4. dozlar yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle, 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. hak verildi.

Ortaokul öğrencileri aşı yaptıracak mı?

Alınan yeni karar doğrultusunda kronik rahatsızlığı nulunan 12 yaşından büyükler aşılanabilecek.

Okul dönemi ve yaşları

Çocuk, işlemler dönemine geçmeden 5 yaşında ilkokula, soyut işlemler dönemine geçmeden 9 yaşında ortaokula ve 13 yaşında ortaöğretime başlıyor. 9 yaşından itibaren çocukları farklı programlara yönlendirebiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.