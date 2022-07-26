Orhan Veli Gencebay olayı nedir? Arda Turan 'Orhan Veli Gencebay' dedi mi? Açıklama geldi! Sosyal medyada bir süredir Arda Turan'ın söylediği iddia edilen bir söz gündem oldu. İddiaya göre Arda Turan'ın bir açıklamasında 'Orhan Veli Kanık'a, 'Orhan Veli Gencebay' dedi. Bu gelişmeler üzerine Arda Turan'dan flaş açıklama geldi. Turan açıklamasında böyle bir gafa imza atmadığını iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Orhan Veli Gencebay olayı nedir? Arda Turan 'Orhan Veli Gencebay' dedi mi? Açıklama geldi! Sosyal medyada bir süredir Arda Turan'ın söylediği iddia edilen bir söz gündem oldu. İddiaya göre Arda Turan'ın bir açıklamasında "Orhan Veli Kanık"a, "Orhan Veli Gencebay" dedi. Bu gelişmeler üzerine Arda Turan'dan flaş açıklama geldi. Turan açıklamasında böyle bir gafa imza atmadığını iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Galatasaray ve Türk Milli Takım'ın formasını giyen Arda Turan bu kez daha sosyal medyanın gündeminde. Sosyal medayda yer alan iddialara göre Arda Turan'ın büyük bir gafa imza attığı beliritliyor. Arda Turan ve Orhan Veli Gencebay etiketleri ile binlerce kişi sosyal medyadan mesajlar paylaştı.

Orhan Veli Gencebay olayı nedir?

Yeniçağ'da yer alan habere göre; Arda Turan'dan kendisini eleştirenlere verdiği yanıtta “Orhan Veli Kanık” diyeceğine “Orhan Veli Gencebay” dedi. Bu ifadeler sosyal medayda oldukça ses getirdi. Arda Turan, “Hayatında Orhan Veli Gencebay'ın kitabını eline almamış, okumamış adamlar bana cahil diyor” yönündeki sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Arda Turan 'Orhan Veli Gencebay' dedi mi?

Orhan Veli Kanık'a, 'Orhan Veli Gencebay' dediği iddia edilen Arda Turan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bana atfedilen 'Orhan Veli Gencebay' ifadesi, sanıyorum ki 'Sait Faik Abasıyanık Kitabı' şeklindeki o yaygın espriden ilhamla uydurulmuş olsa gerek. Uyduranlara sormalı: Ben nerede öyle bir ifade kullanmışım? Gören, duyan? Yeri gelmişken de söylemeli: Edebiyatla ilgilenin; edebiyat, yalan atmaktan uzaklaştırır. Edepli olmakla da yakından ilgilidir çünkü. Sait Faik Abasıyanık ya da Orhan Veli Kanık gibi güzel adamlar özleniyor bu yüzden. Keşke halen aramızda yaşasaydılar; piyasa, yalan yazanlara ve yalanlara hemen kananlara kalmazdı" dedi.