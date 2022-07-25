Arda Turan Orhan Veli Gencebay açıklaması nedir? Arda Turan Orhan Gencebay hakkında ne dedi?

Arda Turan Orhan Veli Gencebay açıklaması nedir? Galatasaray forması ile yıldızı parlayan ve Avrupa'nın üst düzey kulüplerinde top koşturduktan sonra yeniden Galatasaray forması giyen Arda Turan'ın 'Orhan Veli Gencebay' açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Arda Turan Orhan Gencebay hakkında ne dedi?

Galatasray'da büyük başarılara imza atan Arda Turan son yıllarda spor kariyerinden çok özel yaşantısı ile gündeme gelmeye devam ediyor. Arda Turan son olarak yaptığı açıklama ile sosyal medyada oldukça fazal konuşuldu. Arda Turan'dan gelen "Orhan Veli Gencebay" açıklaması oldukça çok konuşuldu.

Arda Turan Orhan Gencebay hakkında ne dedi?

Galatasaray ile sözleşmesinin bitmesinin ardından henüz yeni bir takımla anlaşmayan ve futbolu bırakabileceği ihtimaller dahilinde olan Arda Turan'dan skandal bir açıklama geldi. Arda Turan kendisini eleştirenlere cevap verdi. Verdiği yanıtta “Orhan Veli Kanık” diyeceğine “Orhan Veli Gencebay” dedi.

Arda Turan Orhan Veli Gencebay açıklaması nedir?

Arda Turan, “Hayatında Orhan Veli Gencebay'ın kitabını eline almamış, okumamış adamlar bana cahil diyor” yönündeki sözleri sosyal medyada gündem oldu. Arda Turan'ın bu yanıtı sosyal medyada alay konusu oldu.

İşte Arda Turan'ın paylaşımına gelen yorumlar

Arda Turan'ın açıkalmalarına sosyal medyadan binlerce payalaşım geldi.

"Arda turan: “ama artık bazı şeyler çok fazla ağrıma gitmeye başladı...”

"Arda Turan: "Hayatında Orhan Veli Gencebay'ın kitabını eline almamış, okumamış adamlar bana cahil diyor."

"Arda Turan:"Hayatında Orhan Veli Gencebayın kitabını okumamışlar bana cahil diyor.

İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı

Önce hafiften bir rüzgar esiyor;

Yavaş yavaş sallanıyor

Batsın bu dünya

Bitsin bu rüya

Ağlatıp da gülene yazıklar olsun

-Orhan Veli Gencebay"

"Arda Turan'ın en sevdiği yazar Orhan Veli Gencebay'dır. Bunun yanı sıra aziz nesin yıldırım'ı da okumayı sever."