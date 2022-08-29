Oreo bisküvide salmonella mı çıktı? Oreo bisküvilerinde salmonella mı var? Oreo toplatıldı mı?

Oreo bisküvide salmonella mı çıktı? Kinder'den sonra Oreo'nun da adı salmonella ile anıldı. Son günlerde oreo tüketenlerin içini de bir korku kapladı. Son vaka bir bebeğin ölümüne sebep olmuştu. Peki ama Oreo'da durumlar ne? Oreo neden gündem oldu? Oreo bisküvilerinde salmonella mı var? Oreo toplatıldı mı? Salmonellalı bisküvi kendini vücutta nasıl gösterir? İşte merak edilen soruların yanıtları!

Kinder'den sonra Oreo'nun da adı salmonella ile anıldı. Son günlerde oreo tüketenlerin içini de bir korku kapladı. Son vaka bir bebeğin ölümüne sebep olmuştu. Peki ama Oreo'da durumlar ne? Oreo neden gündem oldu? Oreo bisküvilerinde salmonella mı var? Oreo toplatıldı mı? Salmonellalı bisküvi kendini vücutta nasıl gösterir? İşte merak edilen soruların yanıtları!

Oreo bisküvide salmonella mı çıktı?

Oreo bisküvilerinde salmonella bakterisi olması ihtimaline karşı firma bazı üretim sahalarını kapattı. Bu haber, geçtiğimiz aylarda Kinder çikoalta yüzünden ölen küçük bebeği akıllara getirdi.

Mondelez International Türkiye'den yapılan açıklamalara göre toplanan ürünler "güvenlik ve ürün kalitesi" için alındı.

Oreo bisküvilerinde salmonella mı var?

Oreo bisküvilerinde ve diğer ürünlerinde salmonella var denilemez. Firma, durdurulan üretim bantlarını, güvenlik ve üretim kalitesi nedenleriyle topladığını açıkladı.

Salmonella öldürür mü?

Söz konusu hastalık salmonella, tedavi edilmediği ve vücut sıvısının dengesi sağlanmadığında, ölümcül olabiliyor. Özellikle yaşlı ve çocuk gibi, bağışıklığı düşük kişilerde ölüm riski daha da artıyor. Dolayısıyla bol sıvı tüketimi ve bağışıklık güçlendirici takviye alımı, salmonellanın vücuttan atılmasını sağlayacaktır. Bu ölümcül hastalığa dikakt edilmelidir.

Oreo toplatıldı mı?

Oreo ürünlerini üreten firmaların bazı üretim sahaları kapatıldı fakat ürünlerin piyasadan toplanmasına ilişkin bir açıklama gelmedi.

Güvenlik ve ürün kalitesi nedeniyle üretim sahaları kapandı!

Firma konuyla ilgili; "Önlem olarak çikolatanın tedarik edildiği Mondelez'in üretim tesislerinde detaylı bir kontrol gerçekleştirilmiş ve sağlığa zarar verecek herhangi bir duruma rastlanmamıştır. Bununla birlikte Türkiye'ye gelen ürünlerin hiçbiri bahsi geçen üretim tesislerinden ithal edilmemektedir. Gerekli tüm kontrollerin yapılmasının ve takip önlemlerinin alınmasının ardından, piyasalardaki tüm Mondelez ürünlerinin güvenli olduğunu teyit etmekten memnuniyet duyuyoruz." açıklamasını yaptı.

Salmonelladan nasıl korunuruz?

Salmonella; suların iyi klorlanması, kaynatılması, gıdaların iyi pişirilmesi ve pastörizasyon gibi işlemlere karşı dayanıksız bir bakteridir. Bu nedenle korunma amacıyla;

Su kullanımında;

İçme ve kullanma suyu olarak klorlanmış şebeke suyu tercih edilmeli,

Kaynağı bilinmeyen ve klorlanmamış suları tüketmemeli,

Zorunlu durumlarda 10 dakika kaynattıktan sonra kullanılmalıdır.

Hijyende;

Eller yemekten önce ve sonra mutlaka su ve sabunla yıkanmalı

Eller tuvaletten önce ve sonra mutlaka su ve sabunla yıkanmalı

Civciv ve ördek yavrularının bağırsaklarında taşınan salmonella, hayvanın çevresi ve tüm vücut yüzeyinde bulunabilir.

Sadece tutma, sarılma ile de bakterilere maruz kalınabilir. Sürüngenler de (kaplumbağa, iguanalar, kertenkele, vb) salmonella taşıma olasılığı fazla olan hayvanlardır. Evcil de olsa tüm hayvanlar ile temastan sonra eller mutlaka su ve sabunla yıkanmalıdır.

Gıdada;