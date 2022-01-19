Ömer Ziya Göktuğ kimdir? Ömer Ziya Göktuğ öldü mü? Ömer Ziya Göktuğ ölüm nedeni nedir? Türkiye'nin ilk özel televizyon kanalından olan Flash TV'nin kurucuları arasında yer alan Ömer Ziya Göktuğ'un hayatını kaybettiği bildirildi. 69 yaşında hayata gözlerini yuman Ömer Ziya Göktuğ'un kim olduğu da vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Koronavirüs teşhisiyle bir süredir tedavi altında olduğu öğrenilen Ömer Ziya Göktuğ tedaviye yanıt vermedi ve hayatını kaybetti.

Ömer Ziya Göktuğ kimdir? Ömer Ziya Göktuğ öldü mü? Türkiye'nin ilk özel televizyon kanalından olan Flash TV'nin kurucuları arasında yer alan Ömer Ziya Göktuğ'un hayatını kaybettiği bildirildi. 69 yaşında hayata gözlerini yuman Ömer Ziya Göktuğ'un kim olduğu da vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Koronavirüs teşhisiyle bir süredir tedavi altında olduğu öğrenilen Ömer Ziya Göktuğ tedaviye yanıt vermedi ve hayatını kaybetti.

Koronavirüs teşhisi konulan iş insanı Ömer Ziya Göktuğ tedavi gördüğü özel bir hastanede hayata gözlerini yumdu. Türk medyası açısından çok önemli bir isim olan Ömer Ziya Göktuğ Türkiye'nin ilk özel televizyon kanallarından biri olan Flash TV'nin kurucuları arasında yer alıyordu. Göktuğ için yarın Bursa Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlenecek. Göktuğ, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Ömer Ziya Göktuğ kimdir?

Ömer Ziya Göktuğ 1953 senesinde İstanbul'da hayata merhaba dedi.

69 yaşında olan Ömer Ziya Göktuğ koronavirüs nedeniyle de hayata gözlerini yumdu.

İlk ve Orta tahsilini İstanbul'da yaptı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Hukuk eğitimi aldı. Üniversite yıllarında iş hayatına girdi.

Öğrencilik hayatında ticaretle uğraşmaya başladı. İnşaat,Sanayi yakıtı bayiliği,Tekstil ürünleri ticareti yaptı.

1979 yılında Bursa'da Bursanteks firmasını kurarak tekstil sektörüne girdi.

1982 yılında Bursa merkezli Göktuğ Brode, 1989 yılında da Göktuğ Tekstil A.Ş. firmalarını kurarak tekstil yatırımlarını sürdürdü.

1990 yılında Göktuğ İnşaat şirketini kurarak arazi derleme, proje geliştirme faaliyetlerinde bulundu.

Bursa'nın ilk gökdelenlerinden birini inşa etti.1992 yılında Göktuğ Medya ve Haber Ajansı bünyesinde Türkiye'nin ilk özel televizyon kanallarından biri olan Flash TV'yi kurdu.

Bursa merkezli olarak yayına başlayan Flash TV, daha sonra İstanbul'a taşındı.

Flash TV nedir?

Flash TV, 15 Ocak 1992 tarihinde Bursa'da kurulan Göktuğ Medya Grubu bünyesinde yayına başlayan Türkiye'nin 2. özel televizyon kanalıdır. 27 yıl boyunca devam eden yayınlarına 1 Mart 2019 tarihinde ara vermiştir. Kanal 30 Eylül 2021 tarihinde test yayınlarına yeniden başlayarak bu tarihte yeniden kurulmuştur. 11 Ekim 2021 tarihinde test yayınlarını sonlandırıp yeni logosuyla yayınlarına başlamıştır. Flash TV kadrosundaki isimler yavaş yavaş belli oluyor. Hakan Aygün, Savaş Kalafat, Fehmi Koru, Can Ataklı, Akif Beki, Seda Akgül, Orhan Uğuroğlu, Çağlar Cilara, Atilla Taş ve Faik Öztürk Flash TV yeni sezon kadrodaki isimler arasında yer aldı. Müzik ve eğlence kanalı olarak kurulan Flash TV, 2021 yılında format ve logo değiştirerek haber kanalları listesine katıldı.