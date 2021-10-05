Flash TV açıldı mı? Flash TV ne zaman açılacak? Flash TV uydu frekansı nedir?

Flash TV açıldı mı? Flash TV ne zaman açılacak? Türk televizyon tarihinin en eski kanallarından biri olan Flash TV uzun aradan sonra yayın hayatına yeniden başlıyor. 1 Mart 2019 tarihinde yayınlarını durdurma kararı alan Flash TV yeniden, yeni kadrosu ile izleyicisiyle buluşuyor. Cadde ve sokaklarda billboardlar ile tanıtımı yapılan Flash TV'nin yeni kadrosunda çok önemli isimlerin yer alıyor. Kanal 11 Ekim 2021 Pazartesi günü yayınlarına yeniden başlayacak.

Flash TV açıldı mı? Flash TV ne zaman açılacak? Türk televizyon tarihinin en eski kanallarından biri olan Flash TV uzun aradan sonra yayın hayatına yeniden başlıyor. 1 Mart 2019 tarihinde yayınlarını durdurma kararı alan Flash TV yeniden, yeni kadrosu ile izleyicisiyle buluşuyor. Cadde ve sokaklarda billboardlar ile tanıtımı yapılan Flash TV'nin yeni kadrosunda çok önemli isimlerin yer alıyor. Kanal 11 Ekim 2021 Pazartesi günü yayınlarına yeniden başlayacak.

Flash TV'nin yeniden yayıa başlayacağı iddiaları bir süredir konuşuluyordu. Gelen son bilgilere göre bu iddia gerçeğe dönüşecek gibi. 2019 yılında yayın hayatına son veren Flash TV'nin tanıtımları billboardlarda yapılmaay başlandı. Flash TV'nin yeni yayın tarihi belli olurken kanalın logosunun da değiştiği görülüyor. Flash TV izleyicileri kanalın ne zaman açılacağını yayına ne zaman başlanılacağını merak ediyor.

Flash TV ne zaman açılacak?

Flash TV uzun aranın ardından yeniden izleyicisine 'merhaba' demeye hazırlanıyor. Flash TV 11 Ekim 2021 Pazartesi günü yeniden yayın hayatına başlayacak.

Flash TV uydu frekansı nedir?

Flash TV uydu üzerinden yayınlanan bir kanaldır. Ayrıca dijital platformlarda ve Kablo TV'de de yer alıyor. İşte Flash TV uydu frekansı;

Uydu Frekansı: Türksat 3A 12685 V 30000 2/3 (HD)

Kablo yayını: KabloTV 47. kanal (HD)

Flash TV'de kimler yer alacak?

Flash TV uzun aranın ardından yeninde güçlü kadrosu ile yayın hayatına başlayacakl. Kanalın şimdiye kadar Hakan Aygün, Savaş Kalafat, Fehmi Koru, Can Ataklı, Akif Beki, Saba Tümer, Seda Akgül, Orhan Uğuroğlu, Çağlar Cilara, Atilla Taş, Faik Öztürk gibi isimlerle anlaşma yapıldığı ortaya çıktı.

Flash TV hakkında

Flash TV, 15 Ocak 1992 tarihinde Göktuğ Medya Grubu bünyesinde yayına başlayan Türkiye'nin 2. özel televizyon kanalıdır. 27 yıl boyunca devam eden yayınlarına 1 Mart 2019 tarihinde ara vermiştir. Kanal 30 Eylül 2021 tarihinde test yayınlarına yeniden başlamış olup 11 Ekim 2021 tarihinde yayınlarına yeniden başlayacaktır.

15 Ocak 1992 tarihinde kurulmuş Türkiye'nin 2. özel televizyon kanalıdır. Türkiye'den ulusal yayın yapan ilk özel televizyon kanalı olmuştur ve Göktuğ Group bünyesindedir.

Flash TV uydu yayını yapmanın aksine, TRT gibi karasal yayın yaparak televizyon dünyasına girmiştir. TRT'den sonra karasal yayın yapan ikinci ulusal televizyon kanalı Flash TV'nin İstanbul, Bursa, İzmir ve Ankara'da merkezleri bulunmaktaydı. Yayında olduğu 28 yıl içerisinde çeşitli formatlarla yayın yapmış olan kanalda Cem Karaca, Çetin Altan, Mehmet Şevket Eygi, Ferhan Şensoy, Savaş Ay, Sabahattin Önkibar, Erhan Göksel ve Cübbeli Ahmet Hoca gibi çok farklı dünya görüşlerinden isimler düzenli programlar yapma imkanı bulmuşlardır.

Türk televizyon tarihinin fenomen kült yapımlarından biri olan Gerçek Kesit, 1993 yılından itibaren Flash TV ekranlarında izleyici ile buluşmuştur. Gerçek Kesit, Flash TV iç yapımlar ürünüdür. Birbirinden bağımsız 453 bölüm olan bu TV serisi, gazetelerin 2. sayfalarında yayınlanmış gerçek hayatta yaşanmış ibret verici dramatik olayların 40-50 dakikalık kısa filmlere dönüştürülmesidir. Bölümlerin içerisinde, konu alınan dramatik olayın gazete kupürleri yer almakta ve temsili tanıklar kullanılmaktadır. Programın sunucusu ünlü Yeşilçam oyuncularından Perihan Savaş'tı. Genellikle başrollerde emektar tiyatro sanatçısı Cahit Kaşıkçılar oynamaktaydı. Türkiye'de birkaç jenerasyonun hafızalarında yer edinmiş Gerçek Kesit oyuncularına hayranları tarafından çeşitli lakaplar takılmıştır. Sarı Bıyık, Beyaz Çorap, Kaleci Saçlı Adam, Matkap Rıza, Cesi Gerçek Kesit oyuncularına takılmış lakaplardan bazılarıdır. Samimi amatör ruh, 90'lı yılların kısıtlı imkânları, sansürsüz atmosfer ve günümüzdeki ağır tempolu dizilerin aksine hızlı bir akışla yaşanmış hikayelerin anlatılması sebebiyle Gerçek Kesit günümüzde hâlen ilgi görmektedir.

Flash TV 90'ların sonu ve 2000'li yılların başında video müzik kanalı formatına ağırlık vermiştir. Daha sonraları Türkiye video müzik sektörünün tükenme sürecine girmesi ve televizyon izleyicisinin dönüşen talepleri doğrultusunda, kanalın yayın formatı evrilmeye başlamıştır. Flash TV o yıllarda yeni yeni baş gösteren yüksek maliyetli dizi furyasına katılmayarak, kendi öz kaynaklarıyla ürettiği yerli yapımları çoğaltıp çeşitlendirme yoluna gitmiştir. Böylelikle Flash TV kendi stüdyolarında seyircili canlı müzik eğlence programları ve show programları yapımlarına odaklanmıştır.

4 Ocak 2019'da Flash TV yaşanan gelişmeler nedeniyle Gerçek Gündem ve Gece Hattı haber programlarını yayından kaldırdığını duyurmuştur. 5 Şubat 2019 tarihinde Bursa merkez binası için yıkım işlemleri başlatılmıştır. 28 Şubat 2019 gecesi kanal 28 yıllık ulusal televizyon yayınlarını durdurmuştur. 21 Nisan 2021 tarihinde kanalın yeni sezonda yayına yeniden başlayacağı açıklanmıştır. 30 Eylül 2021 tarihinde test yayınına yeniden başlamış olup 11 Ekim 2021 tarihinde yayın hayatına yeniden başlayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.