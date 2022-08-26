Ömer Cenker Ilıcalı kimdir? Ömer Cenker Ilıcalı sosyal medya hesapları | Acun Ilıcalı'nın ağabeybisi Ömer Cenker Ilıcalı ile benziyor mu?

Ömer Cenker Ilıcalı kimdir? Acun Ilıcalı'nın abisi Ömer Cenker Ilıcalı ile benziyor mu? Acun Ilıcalı ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı gündem oldu. Birçok kişi sosyal medya hesapları üzerinden Ilıcalı'yı araştırmaya başladı. Ömer Cenker Ilıcalı sosyal medya hesaplarına ilişkin detaylar ve Ömer Cenker Ilıcalı hakkında bilgiler!

Acun Ilıcalı'nın abisi Ömer Cenker Ilıcalı ile benziyor mu? Acun Ilıcalı ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı gündem oldu. Birçok kişi sosyal medya hesapları üzerinden Ilıcalı'yı araştırmaya başladı. Ömer Cenker Ilıcalı sosyal medya hesaplarına ilişkin detaylar ve Ömer Cenker Ilıcalı hakkında bilgiler!

Ömer Cenker Ilıcalı kimdir?

1967 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Ömer Cenker Ilıcalı, evli ve uzun yıllardır doktorluk yapıyor. İstanbul Tıp Fakültesi mezunudur, 1998 yılında aynı üniversiteden uzmanlık aldı. Ilıcalı yurtiçi ve yurtdışı pek çok konferansta yer alarak adından söz ettiriyor. Özellikle burun hastalıkları ve alerji konusunda yazdığı yazılarıyla tanınmaktadır.

Ilıcalı çok iyi derecede İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca bilmektedir.

Ömer Cenker Ilıcalı sosyal medya hesapları

Acun Ilıcalı'nın abisi Ömer Cenker Ilıcalı'nın sosyal medya hesabı çok araştırıldı fakat kendisi sosyal medya kullanmıyor ve sosyal medya hesapları bulunmuyor.

Ağabey kelimesi nasıl yazılır?

Büyük erkek kardeşinin "ağabey" diye yazılması gerektiğini Türk Dil Kurumu da Dil Derneği de öteden beri kabul etmektedir ve bu hala geçerlidir. Bununla birlikte Dil Derneği'inden ayrı olarak TDK artık "abi" yazımını da doğru saymaktadır.