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TIMETURK / GENEL / OGS'li araçlar kaçak mı geçmiş sayılacak? HGS olmayan OGS'li otomobillere ceza kesilir mi? OGS yasağı ertelendi mi?

OGS'li araçlar kaçak mı geçmiş sayılacak? HGS olmayan OGS'li otomobillere ceza kesilir mi? OGS yasağı ertelendi mi?

OGS'li araçlar kaçak mı geçmiş sayılacak? HGS olmayan OGS'li otomobillere ceza kesilir mi? OGS yasağı ertelendi mi? sorusu OGS'den HGS'ye geçiş yapmamış binlerce araç sahibi tarafından sorulmaya başlandı. Karayolları geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada OGS geçişlerinin kaldırılacağını açıklamıştı. Açıklamada OSG sisteminin ücretsiz olarak 31 Mart'a kadar HGS'ye çevrilmesi gerektiği belirtilmişti. Mart ayının sonlarına doğru gelindikçe vatandaşlar OGS ile trafiğe çıkarlarsa ceza yiyip yemeyeceklerini merak ediyor.

55 Dakika Önce
2022-03-30 14:30:33
OGS'li araçlar kaçak mı geçmiş sayılacak? HGS olmayan OGS'li otomobillere ceza kesilir mi? OGS yasağı ertelendi mi?

OGS'li araçlar kaçak mı geçmiş sayılacak? HGS olmayan OGS'li otomobillere ceza kesilir mi? OGS yasağı ertelendi mi? sorusu OGS'den HGS'ye geçiş yapmamış binlerce araç sahibi tarafından sorulmaya başlandı. Karayolları geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada OGS geçişlerinin kaldırılacağını açıklamıştı. Açıklamada OSG sisteminin ücretsiz olarak 31 Mart'a kadar HGS'ye çevrilmesi gerektiği belirtilmişti. Mart ayının sonlarına doğru gelindikçe vatandaşlar OGS ile trafiğe çıkarlarsa ceza yiyip yemeyeceklerini merak ediyor.

OGS'li araçlar kaçak mı geçmiş sayılacak?

HGS'si olmayan araçların ücretli otoyollardan nasıl geçiş yapacağı sürücüler tarafından merak edilmeye başlandı. HGS'si olmayan araçların ücretli otoyollardan nasıl geçiş yapacağı sürücüler tarafından merak edilmeye başlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) yapılan yazılı açıklamada, iki ayrı ücret toplama sisteminin zaman zaman gişelerde karışıklığa neden olduğu belirtilerek, iş yükünün azaltılması ve verimliliğin arttırılarak vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına 31 Mart'tan itibaren OGS sisteminin kaldırılacağı belirtildi.

HGS olmayan OGS'li otomobillere ceza kesilir mi?

HGS'ye geçişte son 2 gün olduğuna işaret edilen açıklamada, OGS etiketi olan araç sahiplerine ilgili bankalar tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verileceği ve hesaplarının da HGS'ye dönüştürüleceğinin altı çizildi. OGS'den HGS geçiş oranının yüzde 70'i aştığı duyurulan açıklamada, vatandaşların HGS'ye ilgi gösterdiği, bankalarda da yeterli miktarda HGS etiketinin bulunduğuna dikkat çekildi.

OGS yasağı ertelendi mi?

Son açıklamada OGS yasağının belirtilen tarihler arasında uyguylamaya geçileceği bir kez daha hatırlatıldı.

OGS 31 Mart'ta kullanılacak mı? OGS son gün 31 Mart mı 1 Nisan mı? 31 Mart'ta OGS'li araçlara ceza yazılacak mı?
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