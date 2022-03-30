OGS cihazlarının kaldırılacağı yerine HGS sisteminin kullanılacağı aylar öncesinden duyurulmuştu. Mart ayının sona gelindikçe OGS 31 Mart'ta kullanılacak mı? OGS son gün 31 Mart mı 1 Nisan mı? 31 Mart'ta OGS'li araçlara ceza yazılacak mı? soruları araç sahipleri tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Konuya ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Açıklamada Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) döneminin 31 Mart'ta sona ereceği bir kez daha bildirildi.

OGS cihazlarının kaldırılacağı yerine HGS sisteminin kullanılacağı aylar öncesinden duyurulmuştu. Mart ayının sona gelindikçe OGS 31 Mart'ta kullanılacak mı? OGS son gün 31 Mart mı 1 Nisan mı? 31 Mart'ta OGS'li araçlara ceza yazılacak mı? soruları araç sahipleri tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Konuya ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Açıklamada Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) döneminin 31 Mart'ta sona ereceği bir kez daha bildirildi.

Türkiye'de milyonlarca aracın kullandığı Otomatik Geçiş Sistemi'in kulalnımına son verileceği açıklanmıştı. Karayolları tarafından yapılan açıklamasında "İş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına 31 Mart 2022 tarihinden itibaren Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kaldırılarak otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsilatına devam edilecektir. OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemler alınacak olup, OGS etiketi olan araç sahiplerine OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek ve hesapları HGS hesaplarına dönüştürülecektir." denilmişti. Mart ayının sonuna gelindikçe araç sahipleri OGS ile geçişlerin yasaklanıp yasaklanmadığını merak ediyor.

OGS 31 Mart'ta kullanılacak mı?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden son dakika açıklaması geldi. Açıklamada otoyol ve köprülerde Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) döneminin 31 Mart'ta sona ereceği bildirildi.

OGS'den HGS'ye nasıl geçilir?

Açıklamada OGS cihazlarının ücretsiz olarak HGS'ye geçirileceği açıklanmıştı. İşte OGS'den HGS'ye geçiş aşamaları;

"OGS cihazının alındığı bankaya 31 Mart'tan önce başvuru yapılacaktır. İptal edilen OGS'nin yerine HGS hesabı açılması gerekmektedir. Tüm geçişlerin ücretleri HGS hesabından tahsil edilecektir.

OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecektir. İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyor ise ilgilinin banka hesabına ya da kredi kartına iade edilecektir.

OGS ile yapılan geçişlerin ücretlerinin karşılanmaması durumunda kullanılmak üzere güvence kapsamında alınmış tutarlar banka hesabında ya da kredi kartlarına iade edilecek. İade işlemleri, cihazın iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde müşterilerin banka hesaplarına ya da kredi kartlarına yapılacaktır.

OGS cihazını HGS etiketi ile değiştirenlerin işlem yapmalarına gerek bulunmayacaktır. 31 Mart'a kadar kapatılmış tüm OGS cihazları bu tarihten sonra iptal edilecektir."

OGS nedir?

Otomatik Geçiş Sistemi (OGS), Türkiye paralı yollarında kullanılan, para ödeme gişelerinde işlemlere büyük hız kazandıran sistemdir. Ücret toplama işlevi gişelerde yer alan antenler aracılığı ile araç üzerindeki etiketin algılanması ve bu etiket ile ilişkilendirilmiş banka hesabından veya kredi kartından otomatik para tahsil edilmesi esasına dayanır. Böylelikle ödeme yapmak için duraksamaya gerek kalmadan gişelerden hızlı bir geçiş sağlanır. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki nakit gişeler kaldırıldığı için artık Boğaz Köprüleri'nde sadece OGS ve HGS sistemi mevcuttur.

OGS 31 Mart 2022 itibariyle kullanımdan kaldırılacaktır. .