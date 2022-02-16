Öğretmenlikte bir (1) derece kaç TL fark ediyor? 1 derece maaşa etkisi ne kadar? Bir derece ile maaş kaç lira artar? Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile öğretmenlere uzman öğretmenlik ve baş öğretmen olma imkanı sağlanacak. Aynı zamanda bu unvanlarla birlikte maaşlarında da 1000 TL ile 2000 TL arasında bir artış olacak. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek. Peki alınan dereceler öğretmen maaşını kaç TL artırır?

Öğretmenlikte bir (1) derece kaç TL fark ediyor? 1 derece maaşa etkisi ne kadar? Bir derece ile maaş kaç lira artar? Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile öğretmenlere uzman öğretmenlik ve baş öğretmen olma imkanı sağlanacak. Aynı zamanda bu unvanlarla birlikte maaşlarında da 1000 TL ile 2000 TL arasında bir artış olacak. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek. Peki alınan dereceler öğretmen maaşını kaç TL artırır?

Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile birlikte öğretmenlere bir çok hak ve imkan tanınmış oldu. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere kariyer imkanı sağlanmış oldu. Öğretmenlik mesleği aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılıyor. Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik unvanını alan öğretmenlere bir derece de veriliyor.

Öğretmenlikte bir (1) derece kaç TL fark ediyor?

Öğretmen maaşları kıdem ve dereceye göre farklılık gösterir. Öğretmenler bir derece aldığı zaman maaşlarında 200 TL ile 300 TL arasında bir artış olur. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile uzman öğretmen olan bir öğretmenin maaşına 1000 TL eklenir.

Bir derece ile maaş kaç lira artar?

Öğretmenlik MEsşek Kanunu ile 1 derece alan öğretmenlerin maaşında bir artış söz konusu olacak. Zira öğretmen maaşlarını kademe ve dereceler belirliyor. 1 derece alan öğretmenin maaşında ortalama 200 TL artış olması bekleniyor.

Uzman ve başöğretmenlere 1 derece

Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda şöyle deniliyor: Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilir. .