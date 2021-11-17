Öğretmenlerin hediye alması yasak mı? Öğretmenler Günü'nde hediye almak yasak mı? 24 Kasım öğretmenler gününe sayılı günler kala öğrenciler ve veliler öğretmenlerine ne hediye alacaklarını düşünmeye başladı bile. Birbirinden güzel hediyelerin alındığı 24 Kasım Öğretmenler günü ile ilgili önemli bir uyarı yapıldı. Uyarıda öğretmenlerin hediye kabul etmemeleri bir kez daha hatırlatıldı. Peki öğretmenlerin hediye kabul etmesi yasak mı? Öğretmenlere hediye almak yasak mı?

Öğretmenlerin hediye alması yasak mı? Öğretmenler Günü'nde hediye almak yasak mı? 24 Kasım öğretmenler gününe sayılı günler kala öğrenciler ve veliler öğretmenlerine ne hediye alacaklarını düşünmeye başladı bile. Birbirinden güzel hediyelerin alındığı 24 Kasım Öğretmenler günü ile ilgili önemli bir uyarı yapıldı. Uyarıda öğretmenlerin hediye kabul etmemeleri bir kez daha hatırlatıldı. Peki öğretmenlerin hediye kabul etmesi yasak mı? Öğretmenlere hediye almak yasak mı?

Binlerce öğretmen ve öğrenci 24 Kasım Öğertmenler Günü'nü sabırsızlıkla bekliyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğrenciler ve veliler öğretmenlerine birbirinden güzel hediyeler alıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu 24 Kasım günü tüm yurtta öğretmenler günü olarak kutlanır. Ancak Öğertmenler Günün ile ilgili hediye alınmaması konusunda bir uyarı yapıldı.

Öğretmenlerin hediye alması yasak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı her 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde hediye alınıp alınmayacağına ilişkin okullara yazı gönderiyor. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Bakan Yardımcısı Peter Aşkar imzasıyla, yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla bazı uyarılarda bulundu. Uyarıda öğretemnlere maddi değeri olan hediyelerin kabul edilmemesi gerekitği hatırlatıldı.

Öğretmenler Günü'nde hediye almak yasak mı?

657 sayılı Kanun, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre öğretmenlerin sembolik nitelikteki hediyeler dışında maddi değeri olan hediyeleri lmaması istendi. Eğitimci, Öğretmenler Günü gibi özel gün ve haftalarda verilen, maddi değeri olmayan sembolik nitelikteki hediyeler hariç, mesleki kararını ve tarafsızlığını etkilemesi muhtemel herhangi bir hediyeyi kabul etmez.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedir?

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.

Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"nin oy birliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür. Kendi kültürel ve tarihî özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir.

Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Türkiye'de her yıl 24 Kasım günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu 24 Kasım günü, 1981 Atatürk Yılı'nda Kenan Evren tarafından Öğretmenler Günü olarak ilan edilmiştir.

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