Öğretmenlere hediye almak yasak mı? Öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde pahalı hediye alınır mı?

24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken veliler ve öğrenciler öğretmenlerine hediye almak için araştırmalara başladı. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde anlamlı ve sembolik hediyelerin yanında maddi değeri olan bazı hediyeler de öğretmenlere alınıyor. Peki öğretmenlere hediye almak yasak mı? Öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde pahalı hediye alınır mı? Öğretmenler hediye kabul eder mi? Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı 81 il milli eğitim müdürlüğüne resmi yazı göndererek maddi değeri olan hediyelerin kabul edilmemesini istedi.