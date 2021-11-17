Öğretmenlere hediye almak yasak mı? Öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde pahalı hediye alınır mı?
24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken veliler ve öğrenciler öğretmenlerine hediye almak için araştırmalara başladı. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde anlamlı ve sembolik hediyelerin yanında maddi değeri olan bazı hediyeler de öğretmenlere alınıyor. Peki öğretmenlere hediye almak yasak mı? Öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde pahalı hediye alınır mı? Öğretmenler hediye kabul eder mi? Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı 81 il milli eğitim müdürlüğüne resmi yazı göndererek maddi değeri olan hediyelerin kabul edilmemesini istedi.
2021-11-17 09:36:44
24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken veliler ve öğrenciler öğretmenlerine hediye almak için araştırmalara başladı. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde anlamlı ve sembolik hediyelerin yanında maddi değeri olan bazı hediyeler de öğretmenlere alınıyor. Peki öğretmenlere hediye almak yasak mı? Öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde pahalı hediye alınır mı? Öğretmenler hediye kabul eder mi? Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı 81 il milli eğitim müdürlüğüne resmi yazı göndererek maddi değeri olan hediyelerin kabul edilmemesini istedi.
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Bakan Yardımcısı Peter Aşkar imzasıyla, yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla bazı uyarılarda bulundu.
Öğretmenlere pahalı hediye almak yasak mı?
81 il milli eğitim müdürlüğüne 16 Kasım 2021 tarihinde gönderilen resmi yazıda 657 sayılı Kanun, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkerine Dair Yönetmelik hükümlerine yer verildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü hediye Uygulaması konulu yazıda, maddi değeri olmayan sembolik nitelikteki hediyeler dışında herhangi bir hediyenin kabul edilmemesi istendi.
24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere ne alınır?
Öğretmenler Günü'nün gelmesine az bir süre kala öğrenciler veveilier öğretmenler gününde ne hediye alacaklarını araştırmaya başladı. İşte 24 Kasım'da alınacak hediye önerilerinden bazıları;
Masa/Duvar Saati
İsim yazırılı termos
Öğretmen figürü olan cetvel
Kitap ayracı
Çiçek
Maddi değeri olmayan ancak şık bir kolye
Kupa/Bardak
Not Defteri
Kalemlik
Hediye Kutusu
İsme Özel Not Defteri
İsme Özel Tükenmez Kalem
Fotoğraf Baskılı Akrilik Çerçeve
Mesajlı Masif Çerçeve
İsim Yazılı Defter Kalem Makyaj Aynası Seti
Bambu Kalem Seti
Baskılı Dokulu Şal
Renkli Not Defteri
Kişiye Özel Tasarımlı Led Lamba
Öğretmenler Günü Baskılı Puzzle Çikolata
İsimli Hediye Renkli Kupa
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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