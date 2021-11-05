Öğretmenlere ara tatilde online seminer mi yapacak? Kasım ara tatil semineri uzaktan mı olacak? sorusu ara tatil yaklaşırken binlerce öğretmen tarafından soruluyordu. Bu soruya yanı Milli Eğitim Bakanı Özer'den geldi. Özer öğretmenleri sevindiren bir açıklama yaptı. 2021-2022 birinci dönem ara tatilinde öğretmenler okula gitmeyecek. Öğretmenler mesleki çalışmalarını online, uzaktan yapacak.

Öğretmenlere ara tatilde online seminer mi yapacak? Kasım ara tatil semineri uzaktan mı olacak? sorusu ara tatil yaklaşırken binlerce öğretmen tarafından soruluyordu. Bu soruya yanı Milli Eğitim Bakanı Özer'den geldi. Özer öğretmenleri sevindiren bir açıklama yaptı. 2021-2022 birinci dönem ara tatilinde öğretmenler okula gitmeyecek. Öğretmenler mesleki çalışmalarını online, uzaktan yapacak.

MEB 2021-2022 döneminde birinci ara tatilin Kasım ayında yapılacağını duyurdu. Milyonlarca öğrencinini ve öğretmenin beklediği ara tatil 15 Kasım Cuma günü başlıyor ve 19 Kasım'da sona erecek. Ancak hafta sonlarını birleştiği zaman tatil 12 Kasım Cuma ve 22 Kasım Pazartesi arasında oluyor. Dolayısıyla öğrenciler ara tatilde 9 gün izin yapmış olacak. Öğrencile ara tatili doyasıya tatil yaparak geçirecek. Öğretmenler de ara tatilde okula gidip gitmeyeceklerini merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanı Özer yaptığı flaş açıklama ile bu soruya yanıt vermiş oldu.

Öğretmenlere ara tatilde online seminer mi yapacak?

Kasım ara tatil semineri uzaktan mı olacak? sorusuna MEB'den flaş bir yanıt geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "15-19 Kasım tarihleri arasındaki ara tatilde öğretmenler okullara gelmeyecek, mesleki eğitimlerini online olarak alacak" dedi.

Öğretmen ara tatil semineri yapılacak mı?

Öğrencilerin merakla beklediği konuda önemli gelişme yaşandı. MEB tarafından yayınlanan takvime göre öğrencilerin ara tatili belli oldu. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde 1. dönem ilk ara tatil 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Öğretmenler koronavirüs pandemisinde geçen sene mesleki gelişim programlarına online oalrak katılmışlardı. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde öğretmenler mesleki eğitimlerini uzaktan, online olarak yapacak.

Ara tatil nedir?

Ara tatil uygulamasına ilişkin basın mensuplarına bilgi veren Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, "Ara tatil, eğitim öğretime verilen bir aradır. Çocuklarımızın dışarıda kültürle, sanatla, sporla, doğayla, değerlerimizle buluşma vaktidir." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.