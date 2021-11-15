Öğretmenlere ara tatil seminerine katılmak zorunlu mu? Öğretmenlere ara tatilde EBA'ya giriş zorunlu mu? Milyonlarca öğrenci 15 Kasım'da yüz yüze eğitime ara vererek ara tatile çıktı. 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinde öğretmenleri de ilgilendiren önemli kararlar alındı. MEB'den yapılan açıklamada ara tatilde öğretmenlerin seminerlerini okulda değil online olarak yapacağı bildirildi. Öğretmenler ara tatil mesleki çalışmaları için EBA'ya giriş yapacak.

Öğretmenlere ara tatil seminerine katılmak zorunlu mu? Öğretmenlere ara tatilde EBA'ya giriş zorunlu mu? Milyonlarca öğrenci 15 Kasım'da yüz yüze eğitime ara vererek ara tatile çıktı. 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinde öğretmenleri de ilgilendiren önemli kararlar alındı. MEB'den yapılan açıklamada ara tatilde öğretmenlerin seminerlerini okulda değil online olarak yapacağı bildirildi. Öğretmenler ara tatil mesleki çalışmaları için EBA'ya giriş yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil dönemine öğretmenlerin mesleki çalışmalarını online olarak yapmasına karar verdi. Öğretmenler ara tatilde okula gitmeyecek, seminerlerini uzaktan yapacak. Peki öğretmenlere ara tatil seminerine katılmak zorunlu mu? Öğretmenler ara tatil seminer canlı yayınına EBA'ya giriş yapacak. Öğrettenler EBA'ya kişisel MEBBİS şifreleri veya e-devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile erişebilecekler.

Öğretmenlere ara tatil seminerine katılmak zorunlu mu?

1. Öğretmenler mesleki çalışmalarını hizmetiçi eğitim yoluyla uzaktan yapacaklardır.

2. Eğitimler EBA üzerinden yapılacaktır.

3. EBA'ya giriş yapılarak "Mesleki Gelişim" başlığı altında yer alan "15-19 Kasım Mesleki Çalışmalar" adlı içerikten ulaşılacaktır.

4. Her öğretmenin EBA üzerinden kendilerine sunulan eğitimlerden bir (1) eğitim faaliyetine katılması ve tamamlaması yeterli olacaktır.

EBA ara tatil seminer programı

15 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 Okul öncesi öğretmenleri (Özel eğitim okul ve kurumları dahil)

16 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 İlkokul öğretmenleri (Özel eğitim okul ve kurumları dahil)

17 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 Ortaokullarda görev yapan öğretmenler (Özel eğitim okul ve kurumları dahil)

18 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 Liselerde görev yapan öğretmenler (Özel eğitim okul ve kurumları dahil)

19 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 Diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.