Öğretmen ara tatil seminer günleri ne zaman? İlkokul-Ortaokul-Okul öncesi-Lise öğretmenleri semineri hangi gün? 18 milyon öğrenci 2021-2022 yılının birinci dönem ara tatiline çıktı. Öğretmenler de ara tatilde evlerinde olacak ve seminerlere uzaktan, online olacak şekilde katılacak. Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil seminer programının detaylarını ve takvimi paylaştı. Öğretmenler ara tatilde hangi gün seminer olduğunu ve seminerlere katılımın zorunlu olup olmadığını merak ediyor.

Öğretmen ara tatil seminer günleri ne zaman? İlkokul-Ortaokul-Okul öncesi-Lise öğretmenleri semineri hangi gün? 18 milyon öğrenci 2021-2022 yılının birinci dönem ara tatiline çıktı. Öğretmenler de ara tatilde evlerinde olacak ve seminerlere uzaktan, online olacak şekilde katılacak. Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil seminer programının detaylarını ve takvimi paylaştı. Öğretmenler ara tatilde hangi gün seminer olduğunu ve seminerlere katılımın zorunlu olup olmadığını merak ediyor.

Öğretmen ara tatil seminer günleri ne zaman?

MEB ara tatilde uzaktan seminer yapacak öğretmenleri ilgilendiren önemli bir paylaşımda bulundu. MEB Kasım ayı ara tatil EBA mesleki eğitim çalışamalrı takvimini yayınladı. Buna göre; Uzaktan eğitim sürecinin sağlıklı ilerleyebilmesi için öğretmenlerin EBA'ya girişi, okul tür ve kademelerine göre farklı günlerde planlandı. Peki İlkokul, ortaokul, lise, okul öncesi öğretmenlerin seminerleri hangi gün, ne zaman yapılacak?

İlkokul, ortaokul, lise, okul öncesi öğretmen semineri ne zaman?

15 Kasım'da okul öncesi öğretmenleri, 16 Kasım'da ilkokul öğretmenleri, 17 Kasım'da ortaokullarda görev yapan öğretmenler, 18 Kasım'da liselerde görevli öğretmenler, 19 Kasım'da ise diğer eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler EBA'ya girerek içeriklere ulaşabilecek.

Ara tatil EBA öğretmen seminer takvimi

15 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 Okul öncesi öğretmenleri (Özel eğitim okul ve kurumları dahil)

16 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 İlkokul öğretmenleri (Özel eğitim okul ve kurumları dahil)

17 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 Ortaokullarda görev yapan öğretmenler (Özel eğitim okul ve kurumları dahil)

18 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 Liselerde görev yapan öğretmenler (Özel eğitim okul ve kurumları dahil)

19 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 Diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler

EBA seminer girişi için TIKLAYIN...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.