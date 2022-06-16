Öğretmenler 27-30 Haziran'da ek ders alacak mı? Haziran yaz seminerinde öğretmenler kaç ek ders ücreti alacak? 2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran'da dağıtılacak karnelerle birlikte sona erecek. Milyonlarca öğrenci 3 aylık yaz tatiline başlayacak. Öğretmenler ise mesleki çalışma programlarına katılacak. 20-24 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan yaz seminerler nedeniyle öğretmenler ek ders ücreti alıp alamayacaklarını araştırmaya başladı. Peki öğretmenler idari izinde yani 27-30 Haziran'da ek ders alacak mı?

Öğretmenler 27-30 Haziran'da ek ders alacak mı? Haziran yaz seminerinde öğretmenler kaç ek ders ücreti alacak? 2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran'da dağıtılacak karnelerle birlikte sona erecek. Milyonlarca öğrenci 3 aylık yaz tatiline başlayacak. Öğretmenler ise mesleki çalışma programlarına katılacak. 20-24 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan yaz seminerler nedeniyle öğretmenler ek ders ücreti alıp alamayacaklarını araştırmaya başladı. Peki öğretmenler idari izinde yani 27-30 Haziran'da ek ders alacak mı?

Öğretmen 2021-2022 haziran dönemi seminer tarihleri de netleşti. Yapılan açıklamaya göre 2022 Haziran dönemi mesleki çalışma programı, 20-24 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Haziran seminerleri Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden online olarak yapılacak.

Haziran seminerinde öğretmenler kaç ek ders alacak?

Öğretmen seminerleri 20-24 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Online olarak yapılacak olan seminerle Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden olacak. Öğretmenlere mesleki çalışma döneminde günde 3 saat, toplamda ise 15 saat ek ders ücreti ödemesi yapılacak.

27-30 Haziran'da ek ders alınacak mı?

Öğretmenlere haziran seminer döneminde ek ders verileceği öürenildi. ogretmenmeb.com'da yer alan habere göre öğretmenler 27-30 Haziran tarihlerinde idari izinli sayılacaklar fakat ek ders ücreti alamayacaklar.