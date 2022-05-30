Öğretmen haziran semineri ek ders | 2022 Haziran seminerinde kaç ek ders verilecek? Öğretmenler haziran seminerinde ek ders alacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer MEB kadrosunda görevli 1 milyona yakın öğretmeni ilgilendiren haziran seminerlerine ilişkin bilgi verdi. Özer açıklamasında 'i 20-24 Haziran tarihleri arasındaki mesleki çalışma döneminde, yani seminerler haftasında, öğretmenlerimize izin veriyoruz.' dedi. Bu açıklamanın ardından öğretmenler haziran seminerinde ek ders alıp alamayacaklarını merak edip araştırmaya başlandı. Peki 2021-2022 yaz seminerinde öğretmenlere kaç ek ders verilecek? Öğretmenler haziran seminerinde kaç ek ders alacak?

Öğretmen haziran semineri ek ders | 2022 Haziran seminerinde kaç ek ders verilecek? Öğretmenler haziran seminerinde ek ders alacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer MEB kadrosunda görevli 1 milyona yakın öğretmeni ilgilendiren haziran seminerlerine ilişkin bilgi verdi. Özer açıklamasında "i 20-24 Haziran tarihleri arasındaki mesleki çalışma döneminde, yani seminerler haftasında, öğretmenlerimize izin veriyoruz." dedi. Bu açıklamanın ardından öğretmenler haziran seminerinde ek ders alıp alamayacaklarını merak edip araştırmaya başlandı. Peki 2021-2022 yaz seminerinde öğretmenlere kaç ek ders verilecek? Öğretmenler haziran seminerinde kaç ek ders alacak?

2021-2022 eğitim öğretim yılının sonuna yklaşılırken öğretmenler haziran dönemi seminerlerinin ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Beklenen tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamasında şunları söyledi: "8 saat maskeyle okullarda durdular. Kurallara riayet edilmesi için gerekli özeni gösterdiler. Aşılanma oranlarında sadece Türkiye'de değil, OECD ülkelerinin çoğundaki öğretmenlerin aşılanma oranından bile daha yüksek aşılanma oranıyla topluma örneklik gösterdiler. Vefa gruplarında öğretmenlerimiz seferber oldular. Onun için ara dönemde olduğu gibi okul kapandıktan sonraki 20-24 Haziran tarihleri arasındaki mesleki çalışma döneminde, yani seminerler haftasında, öğretmenlerimize izin veriyoruz. Okula gelmeyecekler. Öğretmen Bilişim Ağıyla uzaktan eğitimle mesleki gelişimlerini tamamlayacaklar. Onun akabindeki 27-30 Haziran tarihleri arasında da Bakanlık tarafından idari izinli sayılacaklar. 1 Temmuz'a kadar öğretmenlerimiz kendi girişimlerini kendileri planlayacaklar."

Öğretmen haziran semineri ek ders

Öğretmenler haziran seminer döneminde kaç ek ders alacaklarını şimdiden merak edip araştırmaya başladı. Öğretmenlere seminer döneminde ek ders verileceği öğrenildi. Öğretmenlerin 27-30 Haziran tarihleri arasında idari izinli sayılacağı da belirtilirken haziran seminerinde öğretmenlere ek ders verileceği öğrenildi.

2022 Haziran seminerinde kaç ek ders verilecek?

Öğretmen seminerleri 20-24 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Online olarak yapılacak olan seminerle Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden olacak. Öğretmenlere mesleki çalışma döneminde günde 3 saat, toplamda ise 15 saat ek ders ücreti ödemesi yapılacak.

Öğretmenler haziran seminerinde ek ders alacak mı?

Öğretmenlere haziran seminer döneminde ek ders verileceği öürenildi. ogretmenmeb.com'da yer alan habere göre öğretmenler 27-30 Haziran tarihlerinde idari izinli sayılacaklar fakat ek ders ücreti alamayacaklar. Yöneticileri ise yönetim görevine bağlı olan normal ek ders ücretlerini almaya devam edecekler.

Ek ders ücreti nedir?

Ek ders, öğretmenlerin maaş karşılığı girdiği derslerin üzerinde derse girdiklerinde aldığı ücrete denir. Öğretmenler maaşlarının karşılığı haftada 15 saat derse girmektedirler. Bu 15 saat girdikleri dersin ücretini maaş olarak alırlar. Bu 15 saatin üzerinde derse giren, sınıf öğretmenliği olan ve sosyal kulüp görevi olan öğretmenler ilave ek ders ücreti alırlar.