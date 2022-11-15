Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenleri kapsayan pek çok indirim kampanyası hayata geçiriliyor. Türk Hava Yolları da öğretmenler için indirimli bilet fırsatı sunuyor. THY ile şehir içi hatlardan bilet alan öğretmenler daha az para ödeyecek. Peki Öğretmenlere ucuz uçak bileti kampanyası bitti mi? Öğretmen THY ucuz bilet nasıl alınır? Öğretmenlere hangi tarihlerde THY uçak bileti indirimli? Hangi günler için indirimli bilet alınır?

Öğretmenlere ucuz uçak bileti kampanyası | 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle pek çok marka öğretmenlere özel indirimler sunuyor. Tekstil ve gitim markaları, online alışveriş platformları, eğlence merkezleri, sinemalar öğretmenler gününde indirimli olabiliyor. Memleketlerine gitmek için THY uçak bileti almak isteyenleri sevindiren açıklama ise geçtiğimiz günlerde yapıldı. Peki Öğretmenlere hangi tarihlerde THY uçak bileti indirimli? Hangi günler için indirimli bilet alın

Öğretmenlere ucuz uçak bileti kampanyası

Öğretmenlere THY iç hatlar bileti belirlenen tarihler arasında indirimli olacak. İndirim oranının ise yüzde 20 olacağı ifade edildi. İndirimden faydalanmak isteyen öğretmenler indirimli biletlere büyük ilgi gösterdi.

Öğretmenlere hangi tarihlerde THY uçak bileti indirimli?

Türk Hava Yolları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak çalışan öğretmenler için indirimli bilet kampanyasını duyurdu. Yapılan açıklamada "Türk Hava Yolları indirim protokolü kapsamında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yurt içindeki resmi okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlere 1 Kasım 2022-20 Nisan 2023 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarında, baz ücret üzerinden %20 indirim (vergiler hariç) sağlayacak. 1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışı öğrenimine gönderilen bursiyerler ile bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarına yurt dışı uçuşlarında, baz ücret üzerinden %25 indirim (vergiler hariç) ve uçuşlarda biletleme yapılan kişilere 40 kg'ı geçmemek kaydıyla tek parça veya parça başına 23 kg'ı geçmemek kaydıyla 2 parça bagaj hakkı sunacak." denildi.

Hangi günler için indirimli bilet alınır?

Kampanya için bilet alma dönemi ve seyahat dönemi açıklandı. Buna göre 01 Kasım 2022 – 20 Nisan 2023 tarihleri arası biletleme dönemi, 03 Kasım 2022 – 20 Nisan 2023 arası ise seyahat dönemi olarak açıklandı.

THY öğretmen indirimli bilet nasıl alınır?

Kendinize ait bir Miles&Smiles hesabınız yoksa, önce Miles&Smiles üyelik hesabı oluşturun. Üyelik hesabınızı mobil uygulamamız üzerinden de oluşturabilirsiniz.

Miles&Smiles hesabınızın “Kişisel Bilgilerim” kısmına girip T.C. kimlik numaranızı kodlayın.

Miles&Smiles hesabınızın “İndirim Seçenekleri” kısmına girip “Öğretmen” alanını işaretleyin.

Bilet almadan önce Miles&Smiles üyelik hesabınıza giriş yapın.

Bilet alımına başlarken, ana sayfadaki uçuş arama bölümünün sonunda yer alan “kabin ve yolcu seçimi” alanında "Öğretmen" seçeneğini işaretleyin.

Uçuşunuzu seçtikten sonra indirimli fiyatı sayfanın en alt kısmında görebilirsiniz.

Siz ve sizinle seyahat eden eş ve çocuklarınız için aynı bilet içerisinde indirimden yararlanabilirsiniz.