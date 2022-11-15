24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenler pek çok indirimden faydalanabilecek. Şehirler arası otobüs yolculukları TCDD tren biletleri ve THY uçak biletleri öğretmenler gününe özel indirimli olacak. Peki Öğretmenler Gününde THY uçak bileti indirimli mi? Öğretmenlere yüzde kaç indirimli? Hangi günler tarihler arasında indirimli? Öğretmenlere THY uçak bileti hangi tarihlerde indirimli?

24 Kasım'da tüm Türkiye'de öğretmenler günü kutlanacak. Öğrenciler öğretmenlerine çiçekler ve hediyeler alarak onları bu kutsal görevde onure edecek. Öğretmenler Günü nedeniyle pek çok indirimler de yapılacak. Uçak bileti alarak seyahet etmek isteyen öğretmenler 24 Kasım Öğretmenler Gününde THY uçak bileti indirimli mi? Yüzde kaç indirimli? Hangi günler arasında indirimli? sorularına yanıt arıyor.

THY uçak bileti Öğretmenler Günündeindirimli mi?

THU uçak bilet fiyatları Öğretmenler Günü nedeniyle indirimli oalcak. Öğretmenler belirlenen tarih aralığında alınan biletler için daha az ücret ödeyecek. Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, iç hat öğretmen indiriminden Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak çalışan öğretmenlerin faydalanabileceği belirtildi.

Öğretmenler Günü THY uçak bileti yüzde kaç indirimli?

THY'den yapılan açıklamada öğretmenlere özel kampanyanın detayları verildi. Açıklamada uçak bilet fiyatlarının yüzde 20 indirimli oalcağı belitrildi. Türk Hava Yolları indirim protokolü kapsamında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yurt içindeki resmi okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlere indirimli bilet satışının yapılacağı belirtildi.

THY öğretenler günü indirimli bilet hangi günler arasında?

Kampanya dahilinde biletleme dönemi 01 Kasım 2022 – 20 Nisan 2023 tarihleri arasında, seyahat dönemi ise 03 Kasım 2022 – 20 Nisan 2023 tarihleri arasında olması gerekiyor.

Kampanyadan nasıl yararlanılır?

Kendinize ait bir Miles&Smiles hesabınız yoksa, önce Miles&Smiles üyelik hesabı oluşturun. Üyelik hesabınızı mobil uygulamamız üzerinden de oluşturabilirsiniz.

Miles&Smiles hesabınızın “Kişisel Bilgilerim” kısmına girip T.C. kimlik numaranızı kodlayın.

Miles&Smiles hesabınızın “İndirim Seçenekleri” kısmına girip “Öğretmen” alanını işaretleyin.

Bilet almadan önce Miles&Smiles üyelik hesabınıza giriş yapın.

Bilet alımına başlarken, ana sayfadaki uçuş arama bölümünün sonunda yer alan “kabin ve yolcu seçimi” alanında "Öğretmen" seçeneğini işaretleyin.

Uçuşunuzu seçtikten sonra indirimli fiyatı sayfanın en alt kısmında görebilirsiniz.

Siz ve sizinle seyahat eden eş ve çocuklarınız için aynı bilet içerisinde indirimden yararlanabilirsiniz.

TCDD YHT Tren indirimli mi?

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle geçmiş yıllarda olduğu gibi öğretmenlere YHT bilet ücretlerinde bir hafta süreyle yüzde 50 indirim uygulayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle uygulanacak kampanya ile ilgili yapılan açıklamada; dünyanın en kutsal mesleğini yapan, baş tacı öğretmenlere armağan verilmek istendiği ve bu nedenle bir kampanya düzenlendiği belirtildi.