Öğretmen seminerleri ne zaman? Haziran öğretmen seminer tarihi | Haziran öğretmen seminerleri uzaktan mı?

Öğretmen seminerleri ne zaman? Milli Eğitim Bakanı yaptığı açıklamayla öğretmen seminerlerinin tarihini açıkladı. Binlerce öğretmeni ilgilendiren seminerlerin uzaktan olup olmadığı araştırılıyor. Peki ama hangi günlerde seminerler yapılacak? Haziran öğretmen seminerleri uzaktan mı? Haziran öğretmen seminer tarihi...

Milli Eğitim Bakanı yaptığı açıklamayla öğretmen seminerlerinin tarihini açıkladı. Binlerce öğretmeni ilgilendiren seminerlerin uzaktan olup olmadığı araştırılıyor. Peki ama hangi günlerde seminerler yapılacak? Haziran öğretmen seminerleri uzaktan mı? Haziran öğretmen seminer tarihi...

Öğretmen seminerleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Yaz Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nın detaylarını açıkladı. Öğretmenleri yakından ilgilendiren seminerlerin tarihini 20-24 Haziran olarak açıklayan Özer, öğretmenlere bir de müjde verdi.

ÖBA üzerinden yapılacak olan seminerlerden sonra 27-30 Haziran tarihleri arasında öğretmenlerin idari izinli sayılacağını belirtti.

Haziran öğretmen seminerleri uzaktan mı?

Bakan Özer'in açıklamalarına göre Yaz Dönemi Mesleki Çalışma Programı seminerleri ÖBA üzerinden online olarak yapılacak.