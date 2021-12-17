Öğretmen maaşında AGİ var mı? Memur maaşında AGİ var mı? AGİ memur maaşından kalktı mı?

Memur maaşında AGİ var mı? AGİ memur maaşından kalktı mı? Öğretmen maaşında AGİ var mı? Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2022 asgari ücret belli oldu Asgari ücret 2022 yılında 4253 TL olacak. Çalışanların asgari ücrete kadar olan kısmından gelir vergisi kesilmeyeceği için AGİ de tüm çalışanlar için kalkmış oluyor. Ancak memurlar ve asgari ücretten yüksek maaş alanlar için ne gibi bir sistem olacağı ise henüz netlik kazanmadı. Peki AGİ memurlarda da kalktı mı?

2022 asgari ücret oranlarının belli olmasının ardından AGİ konusu çalışanların kafasını kurcalamaya devam ediyor. Memur maaşında AGİ var mı? AGİ memurlarda da kalktı mı? Öğretmen maaşında AGİ var mı? sorusu şu sıralar pek çok memur tarafından soruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 2022 Asgari ücretin 4253 TL olacağını duyurdu. Erdoğan ayrıca çalışanlardan damga vergisi, gelir vergisi alınmayacağını da açıkladı. Durum böyle olunca çalışanların asgari ücrete kadar olan kısmından gelir vergisi kesilmeyeceği için AGİ de tüm çalışanlar için kalkmış oluyor. Memurlar ve diğer yüksek maaşlı çalışanlar kendi maaşlarında AGİ olup olmayacağını merak ediyor.

Memur maaşında AGİ var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asfgari ücret oranını duyurdu. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir. Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Önümüzdeki yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. Bu iki verginin kalkmasıyla işveren kesimini 450 liralık ilave bir yükten de kurtarmış oluyoruz."

Öğretmen maaşında AGİ var mı?

NTV yayına katılan ve AGİ konusunda değerlendirmelerde bulunan TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç Ben bir öğretmenim, AGİ'deki değişiklik bizi de etkiler mi? sorusuna şöyle yanıt verdi: "Asgari ücrete kadar olan kısım vergiden muaf olduğu için bu kısma kadar olan AGİ bulunmayacak. Üst gelir grubu için bakanlığın yapacağı çalışmayı bekleyeceğiz. Eğer AGi hesaplanan gelir vergisinden daha düşükse kişi ilgili ayda yararlanabilir diye bir yorum da var. Henüz burası net değil. Asgari ücret sınırı belirliyor. Alabileceğiniz en düşük sınır. Asgari ücretin artışıyla birlikte taban ücret yükselecek. Diğer gelir gruplarında bu oranda artış olur mu, bu tamamen piyasanın koşullarına bağlı. İşletmenin durumuna işgücü maliyetlerini çevirebilmesine bağlı. 3 yıllık çalışanla yeni giren arasında bir kıdem farkı olur. Asgari ücretteki artışla bu kıdem farkının kalmayacağını düşünüyorum. Asgari ücretten kaynaklı zamlar ortaya çıkacaktır. Toplu iş sözleşmelerinde de bu artış oranı karşı tarafa iletilecektir. Diğer bütün iş gruplarını etkileyecektir."

2022 Asgari ücret ne kadar oldu?

2022 yılında asgari ücret net 2453 TL olacak. Asgari ücretten damga vergisi ve gelir vergisi de alınayacak.

Mevcut Asgari ücret-Yeni asgari Ücret

Brüt asgari ücret 3.577,5 5.004,0

Sigorta primi (% 14) 500,9 700,6

İşsizlik sig. Primi (% 1) 35,8 50,0

Prim toplamı 536,6 750,6

Gelir vergisi (AGİ sonrası ödenen) 187,8 0,0

Asgari geçim indirimi 268,3 0,0

Damga vergisi (0,759) 27,2 0,0

Net Asgari ücret 2.825,9 4.253,4

İşveren sigorta primi 554,5 775,6

İşveren işsizlik sig. Primi 71,6 100,1

İşverene toplam maliyet 4.203,6 5.879,7

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