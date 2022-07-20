Öğretmen maaş farkı yattı mı? Temmuz öğretmen maaş farkı ne zaman yatar? 14-15 günlük öğretmen maaş farkı ne kadar, kaç TL? Milyonlarca memurun maaşına Temmuz ayında yüzde 42 oranında zam yapıldı. Öğretmenler de Temmuz ayında maaşlarını zamlı olarak aldı. Öğretmen maaşlarına yapılan her zammın ardından maaş farkı ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Kurban bayramı nedeniyle maaşlarını 8 Temmuz'da alan 1.2 milyon öğretmen 14-15 günlük maaş farkları için bir süre daha bekleyecek. Peki öğretmen Temmuz ayı maaş farkı ne zaman yatacak?

Öğretmen maaş farkı yattı mı? Temmuz öğretmen maaş farkı ne zaman yatar? 14-15 günlük öğretmen maaş farkı ne kadar, kaç TL? soruları şu sıralar öğretemenler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Blindiği üzere memurlara 2022 yılında toplamda yüzde 42 oranında bir maaş artışı yapıldı. Memurlar her ayın 15'inde maaşlarının önceden alıyor. Yani çalışacakları ayın maaşını alan memurlara zam zamanında bir de maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor. 14-15 günlük maaş farklarının 2022 Temmuz ayında yatıp yatmayacağı pek çok kişi tarafından araştırılıyor.

Öğretmen maaş farkı yattı mı?

Yüzde 7 toplu sözleşme zammına ileve enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 42 oranında maaşlarına zam alan öğretmenler Kurban bayramı nedeniyle Temmuz ayında maaş ödemelerini erken aldı. Zamlı maaşlarını alan öğretmenler maaş farklarının yatıp yatmadığını merak ediyor. Öğretmen maaş farkları tüm memurlar ile aynı anda yatacak. Öğretmen maaş farkları henüz hesaplara yatmadı.

Temmuz öğretmen maaş farkı ne zaman yatar?

Öğretmen Temmuız 2022 maaş farklarının Temmuz ayının sonlarına doğru yada Ağustos ayının başlarında öğretmen hesaplarına yatırılması bekleniyor. Bu yıl ödenecek olan maaş farkının oldukça yüksek olması nedeniyle öğretmenler heyecanla ödemelerin yapılmasını bekliyor.

14-15 günlük öğretmen maaş farkı ne kadar, kaç TL?

Öğretmen Temmuz maaş farklarının 1000 TL ile 1500 TL arasında değişeceği tahmin ediliyor. Öğretmen maaş farkları öğretmenlerin kademe ve derecelerine göre değişkenlik gösteriyor.

Kademe kademe öğretmen maaş farkı ne kadar?

1/4 25 14-15 Maaş farkı: 1584TL

1/4 25 14-15 Günlük Maaş farkı: 1572TL

1/3 24 14-15 Günlük Maaş farkı: 1567TL

1/2 23- 14-15 Günlük Maaş farkı: 1560TL

1/1 22- 14-15 Günlük Maaş farkı: 1555TL

2/3 21- 14-15 Günlük Maaş farkı: 1552 TL

2/2 20- 14-15 Günlük Maaş farkı: 1550TL

2/1 19- 14-15 Günlük Maaş farkı: 1540TL

3/3 19- 14-15 Günlük Maaş farkı: 1505TL

3/2 18- 14-15 Günlük Maaş farkı: 1503TL

3/1 17- 14-15 Günlük Maaş farkı: 1500TL

4/3- 16 - 14-15 Günlük Maaş farkı: 1508TL

4/2 16 - 14-15 Günlük Maaş farkı: 1496TL

4/1 15 - 14-15 Günlük Maaş farkı: 1492TL

5/3 14 - 14-15 Günlük Maaş farkı: 1413TL

5/2 13 - 14-15 Günlük Maaş farkı: 1411TL

5/1 12 - 14-15 Günlük Maaş farkı: 1403TL

6/3 11 - 14-15 Günlük Maaş farkı: 1395 TL

6/2 10 - 14-15 Günlük Maaş farkı: 1386TL

6/1 9 - 14-15 Günlük Maaş farkı: 1380TL

7/3 8 - 14-15 Günlük Maaş farkı: 1263TL

7/2 7 - 14-15 Günlük Maaş farkı: 1260TL

7/1 6- 14-15 Günlük Maaş farkı: 1254TL

8/3 5 - 14-15 Günlük Maaş farkı: 1250TL

8/2 4 - 14-15 Günlük Maaş farkı: 1245TL

8/1 3 - 14-15 Günlük Maaş farkı: 1240TL

Not: Yukarıda belirtilen rakamlar tahmini rakamlardır.